Canet promueve un intercambio de idiomas para fomentar la integración de jóvenes extranjeros

Los jóvenes de Canet d'en Berenguer participarán en un proyecto de intercambio de idiomas que ellos mismo han promovido y que permitirá la integración de jóvenes extranjeros. El grupo de ‘Corresponsales’ ha creado un grupo, con el objetivo de fomentar del aprendizaje de idiomas y la práctica de estos, especialmente el inglés. Pero además, la iniciativa permitirá que los extranjeros puedan mejorar y practicar el castellano. De momento, la propuesta solo contempla la lengua inglesa, pero no se descarta que se pueda ampliarse a otras, ya que en la localidad hay más de cincuenta nacionalidades distintas.

Según explicó el alcalde, Pere Antoni, “estamos ante una iniciativa que ha partido de los propios jóvenes, lo que es un motivo de orgullo para nosotros porque, una vez más, demuestra que tenemos una juventud muy alejada de algunos de los tópicos que circulan. Y lo más importante es que no solo se trata de aprender o mejorar un idioma, sino de utilizarlo como vehículo para ayudar a integrar a chicos y chicas que vienen de otras partes del mundo y que, a veces, no encuentran fórmulas para socializar”.

Cartel de la iniciativa / Ayuntamiento de Canet

Iniciativa

La iniciativa nació casi por casualidad. Los ‘corresponsales’ de Canet son un grupo de participación de chicos y chicas de la localidad, organizado por la Concejalía de Juventud. A principios de febrero, a una de las actividades que organizan acudió una adolescente rusa que se acaba de mudar a Canet. De manera espontánea, los locales empezaron a dirigirse a ella en inglés, mientras ella trataba de comunicarse en castellano. Al final decidieron institucionalizar el grupo de intercambio de lenguas —de momento, el primero—, bautizado como Parlem / Let’s Talk / Hablemos, que se reunirá todos los miércoles por la tarde (de 17 a 18 h) en el Espai Jove. Las inscripciones, para alumnado de entre 12 y 18 años, se pueden realizar en la web apuntate.canetdenberenguer.es

El siguiente paso será dar a conocer la iniciativa gratuita tanto en el instituto de Canet como en los dos colegios (Les Palmeres y La Muralla) para que puedan apuntarse más alumnos y alumnas. Posteriormente, se estudiará si es necesario crear otros grupos (por idiomas o por edades) y se estructurarán los contenidos, de manera que cada reunión se celebre en torno a un tema: gastronomía, historia, videojuegos… contenidos que ellos mismos se encargarán de definir para que resulten siempre de su interés.

También en valenciano

Esta iniciativa complementa otra que se lleva a cabo en la localidad y que cuenta con la colaboración de Escola Valenciana. La idea es buscar voluntarios que hablen la lengua propia y que estén dispuestos a mantener encuentros semanales con gente que quieran aprenderla o mejorar su nivel. Este proyecto, a diferencia del anterior, no tiene límite de edad.

El mecanismo para participar es muy sencillo. Tanto el voluntario como la persona que aspira a recibir las clases se inscriben en la página web, indicando su nivel y disponibilidad. En función de estos parámetros se establecen las parejas para una iniciativa que se prolongará durante diez semanas. El plazo para inscribirse concluye el 25 de febrero.