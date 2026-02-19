Dos cronistas de Morvedre serán miembros fundadores de la nueva Acadèmia
Lluís Mesa y Juan Corbalán de Celis serán investdos hoy en la Lonja de València junto al resto
La creación de l'Acadèmia Valenciana de Cronistas Oficiales (AVCO), reconocida por la Generalitat Valenciana, marcará hoy un antes y un después en la consideración del papel de estos auténticos estudiosos de la historia local.
El Camp de Morvedre podrá estar representado con dos académicos fundadores numerarios. Se trata de los cronistas de Estivella y Torres Torres, Lluís Mesa y Juan Corbalán de Celis, que ya tienen experiencia en trabajar juntos pues, como contó en su día Levante-EMV, han impulsado la recuperación del puente de "les Jovades" y han ejercido, respectivamente, de coordinador y secretario del 'Grup de Cronistes i Investigadors del Camp de Morvedre i Almenara'.
Además, tienen otra cosa en común pues cuentan con una publicación dedicada a las familias nobiliarias de los dos señoríos.
Hoy jueves 19 de febrero, en la Lonja de València, ambos serán investidos junto el resto de miembros fundadores de l'Acadèmia Valenciana de Cronistas Oficiales (AVCO) en un acto donde se espera la asistencia de diversas autoridades.
Próximamente, el 16 de abril se producirá la entrada de cronistas numerarios entre aquellos que lo soliciten.
