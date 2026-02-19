La influencer Elesky será uno de los atractivos del festival manga de Sagunt

La presencia de la pianista e influencer Elesky, será uno de los principales atractivos de la XII edición Mangetsu Morvedre Manga Festival, el salón de manga gratuito más grande de la Comunidad Valenciana. Esta cita con la cultura japonesa, que estaba prevista para los días 6,7 y 8 de febrero y tuvo que aplazarse a causa de las fuertes ráfagas de viento, volverá al Casal Jove de Port de Sagunt los días 20, 21 y 22 de febrero.

La participación de la conocida Elesky en este evento organizado por la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Sagunt y la colaboración del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) de la Generalitat Valenciana, se concreta para el sábado, a las 12 horas concierto de la polifacética artista, que interpretará bandas sonoras de animes y series. Además, ofrecerá una conferencia y un meet and greet con sus seguidores. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

La artista con su piano. / LEVANTE-EMV

El festival, que ya se consolida como una de las citas culturales y juveniles más importantes de la ciudad se inaugurará el viernes 20 a las 17 horas. El horario del evento será el mismo viernes hasta las 21 horas y, luego, el sábado 21 de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas; y el domingo 22 de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

Programación

La programación de esta 12ª edición contará con una gran variedad de actividades gratuitas para todos los públicos. Habrá concursos de baile, karaoke, dibujo y conocimientos de anime y manga, así como talleres de cocina, origami, entintado manga, elaboración de abalorios y otras propuestas creativas. También se ofrecerán exhibiciones de baile, judo, soft combat y esgrima.

Además, el festival contará con más de 30 estands, exposiciones y, como parte de la iniciativa juvenil, un Punt Violeta informativo que ofrecerá orientación sobre igualdad de género, respeto y prevención de la violencia machista. El festival se reafirma, de esta forma, como un espacio seguro, inclusivo y libre de sexismo y de LGTBIQ+fobia.

El público asistente dispondrá de zonas dedicadas a videojuegos, juegos de mesa y de rol, y un photocall con algunos de los personajes más icónicos de la animación japonesa. Durante todo el fin de semana se celebrarán torneos de rol, Mario Bros y cartas Magic. Para las familias y el público más pequeño se han programado actividades específicas el sábado y domingo por la mañana con talleres, dibujo, hinchables y manualidades.

En el apartado audiovisual, el festival ofrecerá la proyección gratuita de la película El tiempo contigo, que será el domingo a las 11:30 horas.

Cartel del festival. / Ayuntamiento de Sagunt

Inscripciones

El festival es completamente gratuito y las inscripciones, tanto a los talleres como a los concursos de conocimientos y de karaoke, se podrán formalizar directamente en el mismo evento. Además, durante los tres días se llevarán a cabo sorteos diarios de objetos manga al final de cada jornada entre el público, y el viernes habrá pirotecnia para finalizar la primera jornada con luces, sonido y emoción.

El Mangetsu Morvedre Manga Festival nació como una iniciativa de los grupos de participación juvenil del Casal Jove, con la intención de ofrecer una propuesta cultural dinámica en la que la juventud del municipio pudiera tener un papel protagonista.