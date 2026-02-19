La oferta de empleo de la gigafactoría, en el foco de alcaldes de Morvedre

La oferta de empleo que generará la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt fue uno de los principales asuntos que quisieron conocer varios alcaldes del Camp de Morvedre durante la visita que realizaron esta semana a las obras del complejo junto al alcalde de la capital comarcal, Darío Moreno.

El encuentro fue realizado a iniciativa del Ayuntamiento de Sagunt, como explicaron desde el consistorio, con tal de propiciar una reunión conjunta con PowerCo donde los alcaldes y alcaldesas de toda la comarca pudieran conocer de primera mano los avances en las obras así como los procesos de contratación de personal, un último aspecto que suscitó gran interés.

En este sentido, tras recorrer las obras con un vehículo y hacerse una idea de su dimensión, hubo una reunión donde se dejaron claras las necesidades en distintos ámbitos, como operarios que hayan estudiado Formación Profesional para tareas de mantenimiento, producción, calidad y logística; un personal que se sumará a los 300 trabajadores ya contratados en Valencia (ingenieros y personal administrativo).

Reunión de los alcaldes con PowerCo. / Alcaldía de Sagunt

Al encuentro acudieron alcaldes socialistas como el de Canet d'en Berenguer, Pere Antoni, Gilet (Salva Costa), Faura (Consol Duran), Petrés (Miguel Vidal), Quart de les Valls (Lara González) y Alfara de la Baronia (Carlos Herrero), así como independientes, como el primer edil de Algímia d'Alfara, Ernest Buralla (de Algímia en Moviment) o Cristina Marqués (de la lista conjunta Socialistes-Compromis en Quartell). También el edil de Enseñanza de Sagunt, Raúl Palmero, acudió a una cita donde se incidió en la importancia de ajustar la oferta educativa de los centros de la comarca a las necesidades de empresas como la gigafactoría.

Aunque desde el consistorio saguntino afirman que la invitación se trasladó a todos los ayuntamientos de la comarca, independientemente del color político, se echó en falta a los primeros ediles del PP: Desde el de Benavites que también es secretario autonómico (Carlos Gil), Albalat dels Tarongers (María Asensi), Torres Torres (Javier Peris), Algar de Palància (Amable Mondragón). Tampoco acudió el presidente de la corporación de Segart, Francisco Garriga.