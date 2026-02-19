El PP de Sagunt inicia una campaña de escucha ciudadana para "cambiar la ciudad"

El Partido Popular de Sagunt ha puesto en marcha un proceso de escucha activa con los vecinos y vecinas para "mejorar la ciudad". Los populares han presentado la campaña #QueremosMás, una nueva sección participativa en redes sociales con la que el grupo municipal quiere dar voz de forma directa a la ciudadanía y recoger sus ideas, opiniones y propuestas.

A través de formularios, encuestas y preguntas abiertas, esta iniciativa nace con un objetivo claro: buscar soluciones reales a los problemas del día a día, contando con la experiencia y el criterio de quienes viven la ciudad y sus núcleos cada día.

El concejal del Partido Popular, Antonino Muñoz, ha explicado que: “#QueremosMás nace porque creemos que la política municipal debe empezar por escuchar. Escuchar de verdad a los vecinos, no solo en campaña, sino siempre”.

El concejal del PP Antonino Muñoz. / PP Sagunt

Campaña

Muñoz ha subrayado que esta nueva sección pretende ser “una herramienta útil y directa para conocer qué funciona, qué no y qué necesita mejorar nuestra ciudad, y convertir esas opiniones en propuestas concretas”.

“Queremos más participación, más ideas y más soluciones. Y eso solo es posible si contamos con la gente. Nadie conoce mejor los problemas de la ciudad que quienes los sufren cada día”, ha añadido el edil popular.

La primera acción dentro de #QueremosMás será una encuesta sobre los problemas de aparcamiento en la ciudad, una de las cuestiones que más preocupa a los vecinos y vecinas en distintos barrios.

“Vamos a preguntar, vamos a leer y vamos a trasladar esas respuestas, si es posible, al debate político. Porque mejorar la ciudad empieza por algo tan sencillo como escuchar”, ha concluido Antonino Muñoz.

Desde el Partido Popular de Sagunto animan a la ciudadanía a participar activamente en esta nueva iniciativa y a seguir sus redes sociales para formar parte de #QueremosMás.