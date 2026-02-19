Así son los principales accidentes de tráfico en Sagunt

«Son datos positivos». Así valoran desde el Ayuntamiento de Sagunt los últimos balances de siniestralidad en las carreteras, que salen desde la propia Policía Local y la Dirección General de Tráfico (DGT). La actualización más reciente corresponde a la primera, que registró durante el pasado año algo más de 450 accidentes de tráfico, es decir, un promedio ligeramente inferior a los nueve semanales.

Las consecuencias de la mayoría de estos percances, más del 90 %, están en la categoría de ‘solo daños materiales o heridos leves’, que, según precisan fuentes municipales, son «rasguños o atenciones menores en el lugar del accidente, que no tienen ningún seguimiento médico». Según estos datos, en 2025 hubo 38 siniestros gestionados por la Policía Local de Sagunt con heridos graves, en los que «se hace atestado judicial» y se comunican a la DGT para que los incluya en su seguimiento estadístico.

Medidas correctoras

A partir de esta información municipal, que recoge un paulatino descenso de los siniestros de tráfico desde los 624 de 2021, de los que 70 tuvieron heridos graves, fuentes policiales amplían sobre su valoración que «en los últimos cinco años, el número general de accidentes ha ido bajando, pese a que la intensidad del tráfico es superior». La explicación es que «las medidas correctoras que se han ido introduciendo desde el área de Movilidad Urbana y la Policía Local están siendo positivas».

Un choque entre turismos en las calles del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Para añadir más contexto a la radiografía de la siniestralidad en las carreteras de Sagunt, la DGT publicó recientemente los datos de 2024, cuando contabilizó 80 accidentes, de los que 46 se produjeron en las vías interurbanas y los 34 restantes en urbanas.

Hospitalizaciones

Con mayo como el peor mes, con una decena de percances, seguido de los nueve de enero y julio, mientras que en diciembre apenas se produjeron tres, esos siniestros se saldaron con más de un centenar de víctimas, de las que 26 tuvieron que ser hospitalizadas y dos fallecieron. El conductor de un turismo y un peatón, ambos en una autovía, fueron quienes se dejaron la vida en la carretera.

Estos números son mejores que los del año anterior, al menos en cuanto a las consecuencias fatales, ya que las muertes se elevaron a tres en 2023, un camionero, un motociclista y un peatón, estos dos últimos en vías urbanas, aunque los accidentes con heridos graves fueron menos, un total de 22. El año 2022, según siempre los registros de la DGT, fue el peor desde la pandemia de covid-19 al producirse cinco fallecimientos relacionados con accidentes de tráfico en Sagunt.

Víctimas mortales

En el conjunto de estos últimos cinco ejercicios computados, las personas que perdieron la vida fueron una docena, cuatro peatones, cuatro conductores de turismos, dos motociclistas y dos camioneros.