Repaso gráfico a la historia del Port de Sagunt

Hace menos de un siglo, el Port de Sagunt era un lugar muy distinto al actual. Para acercar al público a esa historia y mostrar la transformación de la ciudad y su puerto, la Autoridad Portuaria de València (APV), en colaboración con el Ayuntamiento de Sagunt, ha impulsado la muestra ‘Memòria gràfica del Port de Sagunt’ en un lugar muy especial y donde el contacto con el público está asegurado: Los jardines de la antigua Gerencia de AHM.

Esta exposición, que podrá visitarse hasta el 31 de mayo, ha sido comisariada por la historiadora de arte Ester Medán y reúne un conjunto de fotografías de León San Bernardo Soler, custodiadas en el Archivo Histórico Municipal de Sagunt, que documentan el desarrollo del puerto entre 1925 y 1950.

Aprovechando los jardines, unos paneles de gran tamaño permiten adentrarse en la historia de la ciudad, siguiendo un formato similar al que abrió en este enclave la muestra sobre el museo del Prado o como ya hizo Levante-EMV, con motivo de su 150 aniversario, al repasar en imágenes varias décadas de periodismo en el Camp de Morvedre con una exposición que se pudo ver en la Glorieta y en el paseo marítimo.

Medán ha sido la encargada de explicar el contenido de la muestra en un acto inaugural celebrado hoy al que han acudido Raúl Cueto en representación de Valenciaport, el alcalde, Darío Moreno y la concejal de Cultura, Ana María Quesada. En el recorrido, todos han coincidido en destacar el valor histórico de estas fotografías, que permiten al visitante viajar en el tiempo al mostrar la evolución del enclave portuario, la consolidación de los barrios, la llegada de población emigrante y la vida cotidiana "de una comunidad profundamente marcada por la industria y el comercio", como explican desde la APV.

El alcalde ha recalcado el valor las fotografías expuestas, procedentes del Fondo Fotográfico León San Bernardo. "León San Bernardo fue una figura muy querida y respetada en nuestro municipio, que con su mirada supo capturar los orígenes y la evolución de Puerto de Sagunto. Gracias a su sensibilidad y su compromiso, hoy contamos con un legado gráfico imprescindible para comprender quiénes fuimos y cómo hemos evolucionado", ha explicado.

Más allá de la transformación urbana e industrial

La exposición, donde también ha colaborado la concejalía municipal de Cultura, permite al visitante adentrarse en la historia social y cultural de Sagunt, mostrando cómo el puerto y su industria siderúrgica fueron motores económicos y sociales para la ciudad.

Además de su valor histórico, la exposición destaca por ofrecer una mirada humana sobre la transformación urbana e industrial al reflejar la vida cotidiana de quienes lo habitaron o formaron parte de él: trabajadores, familias, estilos de vida, espacios y paisajes. Por ello, su obra se considera "una fuente esencial para comprender la historia social y cultural de la ciudad".

Además, el primer edil ha agradecido a la APV el esfuerzo depositado en esta exposición: "Este tipo de iniciativas nos muestran el puerto no solo como una infraestructura económica, sino como el espacio donde miles de familias construyeron su proyecto de vida y donde se forjó una identidad obrera y solidaria muy vinculada al mar y a la industria".

Inquieto y decidido

León San Bernardo, según relataron sus nietos, fue una persona "inquieta y decidida". "Pasó 10 años embarcando y trabajando también en los Altos Hornos del Mediterráneo. Luego, emigró a Nueva York con su mujer, donde empezó su unión con la fotografía. En la urbe estadounidense, León San Bernardo pasó por el estudio ‘La Artística–fotografía española’, donde se formó en fotografía. En 1925, regresaron a Puerto de Sagunto, donde se estableció como fotógrafo, progresando hacia el retrato de estudio y el reportaje social e industrial que conocemos. Para él, la fotografía fue un medio de vida, un oficio, pero también motivo de disfrute", explican desde el consistorio.