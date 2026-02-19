Sagunt premia su mejor deporte

Deportistas, clubes y representantes del tejido asociativo local se han dado cita en la XXIV Gala del Deporte que ha llenado el Auditorio Joaquín Rodrigo para poner en valor el esfuerzo, la constancia y la excelencia que hay en este ámbito en la ciudad.

En esta cita organizada por el área de Actividad Física, Salud y Deportes, dentro de una semana más amplia, Zaida García se ha impuesto como mejor deportista femenina, tras conseguir la medalla de bronce en el mundial de wushu tradicional celebrado en China, un logro de relevancia internacional que ha situado a Sagunt en el mapa de esta disciplina.

El galardón al mejor deportista masculino ha recaído en Antonio Comeche, subcampeón del mundo por equipos en recorridos de tiro, destacando su proyección y constancia en una modalidad de alta exigencia técnica.

El premio a la mejor entidad deportiva local ha sido para el club Balonmano Morvedre, en reconocimiento a los éxitos de sus equipos juvenil y cadete, por la victoria del campeonato de España juvenil en la temporada 2024/2025 y la victoria cadete en la Minicopa 2025.

En el apartado de menciones especiales, el galardón al fomento deportivo ha distinguido a José Ramón Ojeda por su implicación en la formación deportiva y el deporte de base, tanto en la lucha como en la bicicleta de montaña, además de sus propios éxitos competitivos.

Los premiados, con las autoridades, en el escenario del auditorio. / Ayuntamiento de Sagunt

Otros galardones

El galardón Dorsal 261, al reconocimiento de la visibilidad del deporte femenino, ha sido para el Club Halterofilia Sagunto por su labor en la ruptura de estereotipos de género y edad, promoviendo la igualdad en el ámbito deportivo.

El premio al deportista novel ha recaído en Alicia Munuera, campeona de España sub-15 en halterofilia, mientras que el galardón al mérito más destacado de la comarca ha reconocido a Núria Díaz Urceira por la medalla de bronce conseguida con el equipo español en el European Aerobic Championships.

El reconocimiento a la trayectoria deportiva ha ido a parar esta vez en Gustavo Juan Samper, por una vida dedicada al deporte que le llevó desde el atletismo hasta el alpinismo de alto nivel, liderando la expedición de Sagunt que alcanzó la cima del McKinley (6.200 metros) en 1991.

El galardón valores humanos ha distinguido al Club Baloncesto Puerto por su iniciativa “One Ball One Hour” de hábitos saludables, ejemplo de compromiso social y fomento de estilos de vida saludables.

Entidades históricas

Durante la gala también se ha reconocido a entidades históricas de la ciudad: el Club Balonmano Puerto Sagunto y el Club Lluita Morvedre, ambos en su 75 aniversario, y el Club Deportivo Ares, por sus 25 años de trayectoria.

El alcalde, Darío Moreno, ha señalado durante la gala que más que victorias, lo que se celebra “es el esfuerzo diario, la constancia cuando nadie mira, la disciplina cuando cuesta y la capacidad de levantarse después de cada caída”. En esa línea, el primer edil ha lanzado un mensaje: “Puedes caer muchas veces, pero siempre hay que volver a ponerse en pie”.

Moreno ha descrito Sagunt como una ciudad “diversa” en todos sus ámbitos, incluido el deporte. “Tenemos un deporte de base que educa, que acompaña, que forma personas antes que campeones y campeonas. Tenemos deporte de élite que lleva el nombre de Sagunto con orgullo allá donde compute. Y tenemos un deporte femenino que no solo es el futuro, es el presente, con resultados, liderazgo y referentes claros”, ha asegurado.

También ha aprovechado la celebración del evento en el Día contra la LGTBIfobia en el Deporte para expresar que esta disciplina “debe ser siempre un espacio seguro. Un lugar donde cada persona, cada niña, cada niño, cada joven, independientemente de su orientación, su identidad o su forma de ser, pueda ser quien es, sin miedo, sin etiquetas, sin exclusiones”.

Por su parte, el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, ha dado las gracias a la plantilla del área: “Desde el cargo que desempeño en el área de Actividad Física, Salud y Deportes, sigo aprendiendo junto a vosotros y vosotras que ser equipo impulsa y que este gran Tétrix funciona gracias al empeño y la dedicación diaria de todos vosotros y vosotras”. Además, ha felicitado a los premiados : “Felicitaros, porque soñáis, imagináis, y trabajáis con empeño para integrar cuerpo, mente y emociones en vuestro día a día. Ardua tarea la vuestra”.