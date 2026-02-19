Sagunt recibe 400.000 € de la Diputació de València

Sagunt recibirá una subvención de 400.000 del Fondo de Cooperación Municipal. Así lo ha aprobado este martes a Diputació de València. Una inyección económica clave que ha salido adelante por unanimidad en el pleno provincial. Esta cantidad forma parte de una partida global de 50 millones de euros, de los cuales, 46 millones se destinan a municipios de menos de 50.000 habitantes y 4 millones se reparten equitativamente entre Sagunt, Paterna, Gandia, Torrent y València.

Respecto a la inclusión de las grandes urbes en este reparto del Fondo de Cooperación Municipal, la vicepresidenta primera de la corporación, Natalia Enguix ha hecho hincapié en la importancia de dotar de recursos a ciudades con un alto volumen de servicios. La vicepresidenta ha subrayado que "en el caso de los mayores de 50.000 habitantes, como es Sagunt, aunque no les correspondería, los hemos incluido para que tengan liquidez y no les afecte el bloqueo del presupuesto de los partidos de la oposición".

El diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Sagunt, Jorge Vidal, no escondía que se trata de una buena noticia, aunque aclaraba a Levante-EMV que ya se esperaba, al "tratarse de un presupuesto anual que estaba previsto". Por otro lado, insistía en que esta cantidad nada tiene que ver con la demanda de fondos que se ha solicitado a la Diputación par para continuar rehabilitando los jardines de la Gerencia de AHM , un asunto que se llevó al pleno ordinario de febrero. Entonces, como explicó este diario, PSPV-PSOE municipal presentó una moción para demandar de forma oficial el cumplimiento del compromiso adquirido para financiar, en parte, la segunda fase de las obras de rehabilitación de los Jardines de la Gerencia; una obra con una inversión prevista de 3.409.864,06 euros y un compromiso que el ente provincial niega.

Vicepresidenta en el pleno. / Diputació de València

Esfuerzo

Por otro lado, la vicepresidenta Enguix ha destacado el esfuerzo técnico realizado para sacar adelante estas ayudas a pesar de la situación administrativa de la institución, señalando que "pese a tener el presupuesto prorrogado hemos trabajado para que a los municipios no les afecte". Con esta medida, el gobierno provincial asegura que la gestión de los ayuntamientos no se vea frenada y puedan disponer de los recursos económicos previstos para este ejercicio de forma inmediata.

Fondo de Cooperación

Cabe recordar que Fondo de Cooperación Municipal funciona como una herramienta de financiación, lo que permite a los ayuntamientos destinar el dinero tanto a inversiones productivas como a gasto corriente en función de sus necesidades prioritarias. Su objetivo principal es potenciar la autonomía local, permitiendo que sean los propios municipios quienes decidan dónde aplicar los recursos sin estar sujetos a convocatorias de subvenciones con fines específicos predeterminados por otras administraciones.