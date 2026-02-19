Viajes a 65 euros en Sagunt para combatir la soledad de los mayores
El nuevo programa municipal ofrece 250 plazas para visitar Toledo y el parque 'Puy du Fou' que ya han tenido una buena acogida
Jorge G. Martín
Mejorar el bienestar emocional de las personas mayores y combatir la soledad no deseada, promoviendo experiencias compartidas y reforzando los vínculos sociales. Este es el doble objetivo del nuevo programa Viatgem Sagunt, que ofrece 250 plazas para cuatro viajes de dos días a Toledo programados en distintas fechas desde abril a octubre.
El requisito básico para participar es estar empadronado en Sagunt, tener 65 años o más y estar dispuesto a pagar 65 euros por persona "que deberán abonarse en la agencia de viajes GEO cuando así lo indique el departamento de Servicios Sociales", como apuntan desde el consistorio.
Numerosos vecinos del Port de Sagunt ya formalizaron este martes su inscripción y este viernes 20 de febrero también se podrá hacer el mismo trámite en el Consell Agrari, de 9:00 a 14:00 horas.
Todos los viajes incluyen una estancia de dos días en Toledo y la visita al parque histórico Puy du Fou. La propuesta combina actividades culturales, recreativas y de convivencia, "con el objetivo de enriquecer la vida social de las personas mayores y ofrecerles un espacio de relación y disfrute", explican desde el consistorio.
El viaje incluye transporte en autobús desde Sagunt y todos los traslados, entrada al parque con comida y cena, asistencia al espectáculo nocturno El Sueño de Toledo, alojamiento en hotel en régimen de alojamiento y desayuno, visita libre por Toledo y la comida del segundo día.
Máximo, dos solicitudes
Cada persona podrá preinscribir un máximo de dos solicitudes, presentando los DNI correspondientes.
En caso de que la demanda supere el número de plazas disponibles, se realizará un sorteo público cuya fecha se comunicará de forma oficial. Posteriormente, se publicará la lista definitiva de personas admitidas.
Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el área de Mayores en el teléfono 962 655 882 (extensión 5164) o en el correo electrónico mayores@aytosagunto.es.
