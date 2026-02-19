Luz verde al proyecto de trazado para mejorar la conexión de Sagunt con la autopista
El Ministerio de Transportes prevé construir dos nuevos ramales de enlace que favorezcan también a la A-7 y la N-340 con una inversión de 2,3 millones de euros
La reclamada mejora de la conexión de Sagunt con la autopista ha dado otro paso adelante en su tramitación. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública del proyecto de trazado de actuaciones para mejorar la conectividad y funcionalidad del enlace de la autopista AP-7 con la autovía A-7 y la carretera N-340 a su paso por la ciudad; un acuerdo que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El objetivo de las obras, que cuentan con un presupuesto estimado de 2,3 millones de euros (IVA incluido), es la ejecución de dos nuevos ramales de enlace para completar el existente, que permita todos los movimientos y facilite la conexión de la AP-7 y la N-340.
El alcalde, Darío Moreno, ha valorado muy positivamente el anuncio de Transportes. “Es una magnífica noticia para Sagunto. Se trata de una reivindicación histórica de la ciudad para encontrar una solución definitiva para este enlace estratégico, que por fin evitará rodeos innecesarios que penalizan tanto a nuestros vecinos y vecinas como a nuestras empresas”, ha señalado. "Estamos hablando de una actuación clave para la vertebración de nuestro término municipal y del Camp de Morvedre", ha agregado.
Ubicación
La actuación se realizará entre los km 469,7 y 470,7 de la AP-7, en el término municipal de Sagunt. En las proximidades se sitúa la autovía A-7, que conecta con la autopista mediante un enlace direccional presentando una confluencia en sentido Valencia y una bifurcación en sentido Barcelona.
Además, la carretera nacional N-340 cruza bajo la autopista AP-7, conectando con la autovía A-7 mediante un enlace tipo glorieta a distinto nivel (glorieta norte) que se complementa con otra glorieta para facilitar el acceso desde Valencia a la N-340 (glorieta sur).
Existe, por tanto, un enlace entre estas tres vías que actualmente no permite los movimientos que se posibilitarán con la actuación: el cambio de sentido hacia Valencia por la AP-7, la conexión de la carretera N-340 con la autopista AP-7 y la conexión de la autovía A-7 origen Castellón hacia la autopista AP-7 destino Barcelona y viceversa.
Tras esta aprobación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con la redacción del proyecto de construcción.
