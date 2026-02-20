La acción policial libera 2.000 plazas de aparcamiento de Sagunt

Un total de 1.424 vehículos que carecían del seguro obligatorio han sido retirados de la circulación por la Policía Local de Sagunt durante los últimos tres años. Además, los agentes han colaborado directamente en la tramitación de la baja administrativa y posterior retirada a desguace autorizado de otros 407 vehículos, lo que ha permitido liberar cerca de 2.000 plazas de estacionamiento en el municipio.

En concreto, el servicio de atención personalizada ha gestionado la baja definitiva de 123 vehículos en 2025, 140 en 2024 y 144 en 2023, sumando un total de 407. Esta labor se ha desarrollado en colaboración directa con los propietarios de vehículos de distintas categorías, facilitando los trámites administrativos y su retirada a centros autorizados.

Por otro lado, en lo que respecta a la retirada de vehículos que circulaban sin la cobertura del seguro obligatorio, durante 2025 se han retirado 398 vehículos; en 2024 fueron 624 y en 2023 un total de 402, alcanzando así la cifra global de 1.424 vehículos retirados de la circulación por este motivo.

"Durante los últimos años, desde el departamento de Policía Local se ha realizado un esfuerzo extraordinario en la detección de vehículos que circulaban por las vías del municipio sin haber concertado el correspondiente seguro obligatorio. Esta actuación responde a la necesidad de prevenir las responsabilidades que pueden derivarse de esta situación, tanto para el propietario como para terceros que pudieran resultar perjudicados en caso de accidente", como explican desde el ayuntamiento.

"Gracias a este trabajo continuado, además de reforzar la seguridad vial, se ha conseguido mejorar la disponibilidad de estacionamiento en la ciudad, reduciendo la presencia de vehículos en situación irregular o abandonados en la vía pública", añaden.

Triple objetivo

La concejala de Policía Local, María José Carrera, ha valorado positivamente el trabajo realizado por los agentes en estos últimos años y ha señalado que “la labor de vigilancia y los controles específicos han permitido detectar vehículos que incumplían la normativa en materia de seguros. Además, se ha colaborado con los propietarios para facilitar los trámites de baja definitiva, alcanzando un triple objetivo: liberar plazas de estacionamiento, evitar perjuicios derivados de su circulación en caso de accidente y ayudar a aquellos propietarios que han deseado dar de baja sus vehículos".

"Seguiremos trabajando para garantizar todos los aspectos relacionados con la seguridad vial y para facilitar trámites administrativos que, en ocasiones, resultan complejos para la ciudadanía”, ha añadido.

Requisito legal

Desde el consistorio se recuerda que la suscripción y mantenimiento en vigor del seguro obligatorio es un requisito legal para todos los vehículos a motor cuyo estacionamiento habitual se encuentre en España y cuya puesta en circulación requiera autorización administrativa. Así lo establece la Ley 21/2007, de 11 de julio, que obliga a todo propietario a contar con un contrato de seguro que cubra, al menos, la responsabilidad civil frente a terceros.

El seguro mínimo exigido con el que deben contar todos los vehículos es el denominado “a terceros”, que cubre los daños personales y materiales que puedan ocasionarse a otras personas en caso de accidente de circulación. Más allá de una obligación legal, la Policía Local recuerda que contar con este tipo de seguro es una cuestión de responsabilidad y compromiso con la seguridad colectiva que tiene efectos positivos en la sociedad, ya que tutelan el interés público ante diferentes supuestos, principalmente los asociados a la responsabilidad civil ante terceros. Suponen, además, un instrumento para elevar la conciencia ciudadana de la prevención.