Canet trabaja en un servicio de recogida de animales y atención 24 horas

Canet d’en Berenguer contará con un servicio de recogida de animales perdidos y de atención veterinaria. El Ayuntamiento ha sacado a concurso esta iniciativa para a animales de compañía perdidos, abandonados o errantes en espacios públicos, además de la atención 24 horas de urgencias veterinarias en el ámbito de la localidad, por un presupuesto de 68.122 euros.

Las empresas interesadas tendrán de plazo hasta el próximo día 24 a las 23:59 horas, para concurrir a esta licitación, que no exige que la clínica esté necesariamente en Canet, y podrán hacerlo a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público. La oferta está dividida en dos lotes: recogida, traslado y retorno de las mascotas (dotada con 13.479,4 euros) y el servicio de veterinaria para estos animales (54.643,6 euros). Así se ha adelantado desde la Concejalía de Bienestar Animal, promotora de la iniciativa.

Según explicó el alcalde de la localidad, Pere Antoni, “en Canet cada vez somos más conscientes de que las mascotas son un miembro más de la familia y, por lo tanto, que tenemos que tratarlas como a un vecino o una vecina más. Esta es solo una iniciativa más de las que estamos desarrollando para normalizar esta situación y que, en última instancia, busca crear el marco de convivencia adecuado entre las mascotas, sus familias y las personas que no tienen animales de compañía”.

Un momento de Guau CANet Fest. / Ayuntamiento de Canet

Un paso más

La contratación de un servicio de recogida y de veterinaria para este tipo de mascotas, además de una obligación, constituye un paso más en la política del ayuntamiento en materia de bienestar animal. Dentro de esta línea de actuación cabe incluir, por ejemplo, la creación y gestión de las 14 colonias felinas en coordinación con la Asociación de Colonias Felinas, que ha permitido implantar el método CER (captura, esterilización y retorno), cuya efectividad mejorará gracias a esta licitación. Además, se pondrá a disposición de esta ONG un local, en el que los animales podrán pasar las cuarentenas y que les servirá, además, de punto de almacenaje, y para gestionar las adopciones.

Otro ejemplo es la celebración del Guau CANet Fest, que este año se celebrará el 9 de mayo, una cita que, con una sola edición hasta la fecha, ya se ha convertido en una referencia del bienestar animal en la Comunitat Valenciana, gracias a esta propuesta incluida en el Programa de Sostenibilidad Turística en Destino. El evento busca promover la tenencia responsable de animales, el respeto al entorno y la educación en valores que refuercen la armonía entre personas, mascotas y espacio público. Otra iniciativa que verá la luz antes del verano será la inauguración del nuevo parque en la zona de la playa, que contará con una zona específica para mascotas, con atracciones pensadas exclusivamente para ellas.

Criterios de adjudicación

Por lo que respecta a los criterios de adjudicación, el lote 1 (recogida, traslado y retorno) tendrá en cuenta el menor precio (48 puntos), disponer de una web para adopciones de animales (32 puntos) y acreditar cursos de formación específicos para desarrollar esta actividad por parte de los trabajadores del aspirante (20 puntos).

Por lo que respecta al lote 2 (servicio de veterinaria), los factores que se considerarán son el menor precio (48 puntos), acreditar cursos de formación del veterinario (24 puntos) y de los trabajadores del centro (8 puntos), así como la mejora por mayor número de esterilizaciones adicionales a las recogidas en la oferta (20 puntos).

Según apunta Miguel Ángel Albero, concejal de Bienestar Animal, “la licitación hay que entenderla en el contexto de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que promueve los mecanismos de adopción de individuos abandonados. Esta establece los criterios pedagógicos, informativos y de control de los animales que garanticen que los animales no identificados sean la excepción a una normalidad donde la mayoría de ellos estén identificados y con sus tratamientos veterinarios al día”.

Otro de los motivos es la necesidad de controlar la población de colonias felinas en la localidad, para facilitar la disminución de los riesgos de extensión de enfermedades, mejorar las condiciones de vida y alimentación de los animales que las componen, así como la formación o concienciación de vecinos y vecinas de la localidad, tengan o no mascotas.