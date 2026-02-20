El Castillo de Sagunt reabre de forma parcial tras los daños por la borrasca
Cultura ha adaptado el recorrido de las visitas pues ha cerrado la entrada principal, el Centro de Visitantes y una de las plazas
El Castillo de Sagunt se ha reabierto al público de forma parcial tras los daños que ha ocasionado en el recinto la borrasca Oriana que azotó la localidad el pasado fin de semana y obligó a cerrarlo el domingo.
Los desperfectos se centran en la cubierta metálica del Centro de Visitantes situado en su interior, como han confirmado desde la Conselleria de Cultura a preguntas de Levante-EMV, al tiempo en que aseguran que "ya se están tramitando las actuaciones de emergencia necesarias para su reparación".
Las rachas de viento de entre 80 y 100 kilómetros por hora llevaron a cerrar el monumento nacional por precaución durante el sábado pasado y, como adelantó este diario, fue en la mañana del domingo cuando se confirmaron los desperfectos en la cubierta y se acordó clausurar las puertas del recinto.
Este cierre se mantuvo el lunes, como es habitual, y en los dos días posteriores pues, mientras, los técnicos de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura valoraban los desperfectos. Pero este jueves, se ha vuelto a abrir el monumento, adaptando el recorrido de la visita de forma provisional. Esto implica que el acceso y la salida se realizan por la puerta habitual de salida, mientras que la entrada principal permanece temporalmente cerrada, al igual que el Centro de Visitantes y la plaza de Estudiantes hasta la finalización de las reparaciones.
Esa medida temporal, según apuntan, se ha adoptado al ser "conscientes de la relevancia del Castillo para el municipio" pues el monumento recibe miles de visitas anualmente, entre ellas, numerosas excursiones escolares y de colectivos de la Tercera Edad.
No obstante, en la Conselleria aseguran "seguir trabajando para restablecer la normalidad completa lo antes posible, garantizando la seguridad de trabajadores y visitantes".
Mejorar la comunicación
El cierre repentino del Castillo de Sagunt del domingo pasado a causa del viento pilló de imprevisto a unos visitantes que, como informó Levante-EMV, habían acudido a ver monumento y, al llamar a la oficina de Turismo municipal para informarse, se encontraron con que ésta lo desconocía.
Por ello, la concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha hecho una reflexión al ser preguntada al respecto por este diario: «Siempre trabajamos coordinados entre la Conselleria de Cultura y el departamento municipal de Turismo para comunicarnos cualquier asunto relativo a la apertura del Castillo, el Teatro Romano y el Museo. Pero es cierto que hay que mejorar el protocolo de comunicación cuando requiera cierta urgencia y se produzca los fines de semana, cuando libra el personal que se encarga de forma habitual, para evitar que esto se repita».
