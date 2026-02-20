Un concierto 'Candlelight' pionero en Sagunt. Esto es lo que ofrecerá este sábado la veterana banda de cornetas y tambores Morvedre, una actuación bajo la luz de las velas que tendrá lugar en la iglesia de Santa María, dentro de los actos promovidos por la Mayoralía 2026 que organiza la Semana Santa saguntina.

Este evento, en opinión del presidente de la banda, Manuel Gascón, “marca un hito cultural en la localidad, siendo el primer concierto de este formato que se realiza en Sagunto, una experiencia que hasta ahora solo se había podido disfrutar en Valencia capital”.

Tras más de 20 años de andadura, la formación local propone una experiencia inmersiva por la vida de Jesucristo diseñada para conectar con el espectador a un nivel profundo bajo la prestigiosa dirección de Pedro Manuel Pacheco Palomo, reconocido director de bandas como Las Cigarreras de Sevilla.

El programa, titulado "El Camino de la Fe", ha sido estructurado cuidadosamente en tres bloques que recorren los momentos fundamentales de la vida de Jesús: la Pasión, Muerte y Resurrección. Además, contará con la narración del actor saguntino Toni Llorens, que guiará al público a través de las distintas piezas para contextualizar su significado y el sentido del espectáculo. Según explica Gascón, el objetivo es que el público pueda "sentir en su interior" este recorrido a través de un repertorio adaptado específicamente para la ocasión.

Acuerdo entre la banda y el clavario del año de la Sang. / Levante-EMV

Novedades

Para esta cita tan especial, la banda no solo interpretará sus marchas tradicionales, sino que ha incorporado novedades significativas como nuevos instrumentos y músicos para elevar el nivel artístico del espectáculo con colaboraciones especiales y sorpresas exclusivas encaminadas a aportar un matiz sonoro inédito y emocionante a las marchas procesionales. De la misma manera, el público asistente podrá disfrutar de un repertorio renovado adaptado para potenciar la narrativa del concierto.

"Queremos que la gente viva una experiencia inmersiva", concluye Gascón, destacando “el esfuerzo de la Majoralia 2026 de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Sagunt en la organización de este evento único que es un auténtico lujo para quien quiera disfrutar de este gran espectáculo”. Una cita que comenzará a las 20 horas en uno de los templos más emblemáticos del municipio.