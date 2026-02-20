Más de dos millones de euros para prevención y medio ambiente en Morvedre

La Diputació de València ha reforzado la coordinación institucional en materia de prevención de incendios, Medio Ambiente y desarrollo territorial con la comarca del Camp de Morvedre; un capítulo al que el año pasado destinó más de dos millones de euros.

El Ayuntamiento de Faura ha acogido una nueva sesión del programa ‘La Dipu en Ruta’, dirigido por el diputado de Medio Ambiente, Desarrollo Territorial Sostenible y Prevención de Riesgos Forestales, Avelino Mascarell; con la alcaldesa de Faura y presidenta de la Mancomunidad de Les Valls, Consol Duran, como anfitriona de la jornada. Asimismo, en el encuentro ha participado una amplia representación de alcaldes y alcaldesas de la comarca, agentes socioeconómicos y personal técnico municipal.

El objetivo de la reunión ha sido, en palabras del diputado Avelino Mascarell, "reforzar la coordinación institucional, explicar de manera directa las líneas de ayuda vigentes y resolver dudas técnicas sobre su tramitación, en un formato de trabajo conjunto entre responsables políticos y equipos técnicos provinciales y locales".

Inversión

En este sentido, el jefe de Sección de Medio Natural y Gestión Forestal, Fernando Pradells, explicó a los asistentes que la Diputació ha destinado entre 2024 y 2025 más de dos millones de euros al Camp de Morvedre en actuaciones ambientales de prevención de incendios, gestión de espacios naturales, prevención de catástrofes —con una dotación específica de un millón de euros—, ayudas para el cumplimiento de la ley de bienestar animal y programas de educación ambiental.

El diputado Mascarell, a este respecto, ha destacado también la importancia de proteger entornos como la Sierra Calderona, “uno de los espacios naturales más valiosos de nuestra provincia, con un ecosistema mediterráneo de gran riqueza. Nuestra obligación es preservar este patrimonio para las futuras generaciones, compatibilizando su conservación con un uso público ordenado y respetuoso”.

Jornada de la Dipu en ruta. / Diputació de València

Acercar la diputación a los pueblos

En nombre de la Mancomunidad de Les Valls, Consol Duran ha agradecido “la voluntad de acercar la Diputació a los pueblos, porque la proximidad entre administraciones no es un discurso, sino una necesidad real para los ayuntamientos, especialmente los más pequeños”. La presidenta del ente supramunicipal ha destacado que el desplazamiento de los responsables técnicos hasta la comarca “ha permitido a las alcaldesas y alcaldes y a los técnicos resolver dudas de primera mano y establecer canales de contacto directos que facilitarán la tramitación de los proyectos”. “Cuando las administraciones colaboramos y hablamos el mismo lenguaje, garantizamos que las ayudas lleguen donde hacen falta y se transformen en inversiones reales en servicios, prevención y calidad de vida para la ciudadanía”, ha añadido.

En la misma línea se ha manifestado Avelino Mascarell, que ha subrayado que “estas jornadas de ‘La Dipu en Ruta’ demuestran que la Diputación útil no solo trabaja desde los despachos, sino desde el territorio”. El diputado ha remarcado que durante la sesión “hemos convertido a los técnicos provinciales y municipales en un único equipo, aportando, escuchando y mejorando las líneas de ayuda. De esta manera, surgen las sinergias, nos aprovechamos del conocimiento común y eliminamos barreras administrativas; y así, quienes ganan son los pueblos y sus gentes”.

Más de 1.400 actuaciones de Bomberos

En el ámbito de la seguridad y la prevención, el Gerente del Consorcio Provincial de Bomberos, Marcial Díaz, se ha informado de que la entidad dependiente de la Diputació ha registrado durante 2025 más de 1.400 actuaciones en el Camp de Morvedre, entre accidentes de tráfico, saneamientos, incendios forestales y urbanos, rescates y trabajos de silvicultura preventiva.

En este aspecto, Mascarell ha señalado que “Camp de Morvedre no solo tiene un enorme potencial económico y social, sino también un patrimonio natural singular que debemos proteger. Su amplia superficie forestal lo convierte en un pulmón verde fundamental para la provincia. Proteger nuestros montes no es una opción, es una responsabilidad colectiva frente al cambio climático y frente a riesgos cada vez más intensos de incendios forestales”.

Noticias relacionadas

En este sentido, el diputado ha recordado que desde el Consorcio Provincial de Bomberos y el área de Medio Ambiente “se impulsa una gestión forestal activa, responsable y equilibrada, apostando por el aprovechamiento sostenible de los recursos y la valorización de la biomasa, generando economía local pero siempre bajo criterios técnicos rigurosos que garanticen la regeneración del monte y el equilibrio ecosistémico”.