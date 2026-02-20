Nuevos proyectos por la salud mental en Sagunt

La Asociación Pro Salud Mental de Sagunt (Aprosam) ha presentado en el ayuntamiento sus nuevos proyectos y una reestructuración orgánica.

La entidad, que cuenta para estos nuevos cometidos con la colaboración del ayuntamiento, ha dado a conocer su programa de actividades para los próximos cuatro meses, en el que destacan cinco charlas relacionadas con la materia.

Las conferencias, con acceso libre y gratuito para el público general, y cuyo calendario ya ha empezado, se prolongarán hasta el verano. Así, el viernes 6 de marzo la psicóloga Ana María Navarro ofrecerá la charla Sobrepensar. Qué es, causas, consecuencias y cómo manejarlo, a partir de las 19:00 horas en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio de Puerto de Sagunto. El miércoles 11 de marzo se abordará la temática Jóvenes y Salud Mental por parte de la psiquiatra Rosana Corral y el psicólogo y presidente de la asociación, Jaime Romualdo, a las 17:00 horas en el Hogar del Jubilado de El Puig de Santa María, en un acto que en esta ocasión organiza la Asociación Tyrius.

El lunes 20 de abril a las 19:00 horas será el momento para hablar de Autocuidado y bienestar emocional, a cargo de la psicóloga Gianna Haquin en el Centro Cívico. Ya en mayo, el lunes 18 también a partir de las 19:00 horas, será esta misma profesional quien trate las Relaciones saludables en este mismo escenario. Las charlas concluirán el lunes 1 de junio con la conferencia Perdonar para sanar, por la psicóloga Inés Esteve, también en el Centro Cívico.

Presentación de las conferencias. / Ayuntamiento de Sagunt

Talleres

Aparte de todos estos encuentros abiertos al público, la asociación está llevando a cabo diversas iniciativas para sus personas asociadas, como por ejemplo talleres de estimulación cognitiva, de yoga, de inglés, de técnicas para poner límites o de teatro.

El encuentro mantenido entre la directiva de APROSAM y el alcalde y la concejala de Servicios Sociales y el de Educación ha servido para presentar los nuevos proyectos de la asociación, que cuentan con la colaboración municipal, y la reestructuración de su organigrama.

Nuria Carbó ha agradecido la labor de la asociación y les ha felicitado por la programación presentada. Además, la concejala de Servicios Sociales ha asegurado: “Desde el departamento estamos abiertos para cualquier cosa que necesitéis”. Asimismo, ha señalado que iniciativas como estas son las que “enorgullecen” a todo el equipo de Servicios Sociales.

Visibilidad

Por su parte, Raúl Palmero, ha asegurado: “Creo que es muy importante que esta asociación tenga una larga vida porque es crucial que apostemos, luchemos y visibilicemos los problemas de salud mental”. Además, el concejal de Educación ha resaltado que la nueva dirección de la asociación “viene a trabajar, a transformar nuestra sociedad para hacerla un poco mejor”.

Por último, el presidente de APROSAM, Jaime Romualdo, ha repasado la historia de la asociación, que comenzó con su trabajo en el año 2017 “como un humilde proyecto en el que generar un espacio de cuidado y atención a personas con enfermedades mentales y sus familiares”. También ha destacado que tras la pandemia fue difícil seguir con el trabajo de la asociación, pero que en 2025 se tomó la decisión de “reflotar el proyecto”.

