Sagunt reunirá a cerca de 100 participantes en su torneo de esgrima
El esgrima Morvedre organiza en el Ovni la III edición del Trofeu Mestre Joan Ramón Arcarons
El vetusto Ovni de Sagunt se estrena en esgrima. Será este sábado y domingo con motivo del Trofeu Mestre Joan Ramón Arcarons, que alcanza la III edición bajo la organización del Esgrima Morvedre, pero la primera que tendrá lugar en la capital del Camp de Morvedre.
Según Francesc Piá, gran impulsor de esta disciplina en la comarca, se trata de una cita "amistosa y gratuita", en la que se darán citas escuelas de la Comunitat Valenciana, Catalunya y Castilla La Mancha. En total serán cerca de una centenar de deportistas desde la categoría prebenjamín hasta la sénior, que competirá en florete y sable, además de espada entre los más mayores.
Nombres propios
Entre los nombres propios del trofeo destacan la local Lucía Ríos, que ya ha sido convocada en tres ocasiones por la selección española cadete, así como Sión Castañón, que obtuvo el triunfo en la pasada edición e intentará reeditar esos laureles, después de una temporada en la que se metió en el top 10 español en una prueba europea.
Desde la concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes, su titular, Javier Timón, anima a "la ciudadanía a que se acerque al pabellón del polideportivo municipal para disfrutar y conocer este maravilloso deporte y también para apoyar a nuestra deportista, Lucía Ríos".
Sábado y domingo
Las actividades se repartirán entre toda la jornada del sábado, en sesiones de mañana y tarde, y la matinal del domingo.
