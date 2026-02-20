Subida histórica del precio de la vivienda en Sagunt

El encarecimiento de la vivienda en Sagunt no encuentra techo. Así se desprende del último informe publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que recopila los informes de tasación elaborados por las empresas que pertenecen a la Asociación Española de Análisis del Valor. Para los datos más recientes, que se corresponden con el cuarto trimestre del pasado ejercicio, la subdirección general de Estudios y Estadísticas se valió de más de 350 evaluaciones, la inmensa mayoría de inmuebles residenciales con una antigüedad superior a los cinco años. En el conjunto de 2025, esta cifra rebasó las 1.300.

Según esta información, el precio de la vivienda en Sagunt a 31 de diciembre rozaba los 1.557 euros por metro cuadrado, un nivel que resulta histórico desde diferentes prismas. Para empezar, la subida del 22,7 % respecto al año anterior representa el incremento más pronunciado desde que la serie se inauguró en 2005.

Repuntes más pronunciados

En este tiempo, los aumentos más significativos se habían registrado justamente los dos años anteriores con un 17,7 % y un 16,6 % entre 2022 y 2024. Para el siguiente porcentaje al alza más destacado ya hay que remontarse a 2006, todavía en plena burbuja inmobiliaria, cuando se quedó en el 14,6 %, siempre según los datos oficiales que en aquel entonces publicaba el Ministerio de Fomento para Sagunt.

Promoción de viviendas de nueva construcción en el Port de Sagunt.

Para poner en valor estos datos, basta decir que el promedio de subida en otros ámbitos territoriales durante 2025 no superó el 16,8 % de la provincia de València, por el 15,9 % de la Comunitat Valenciana y el 13,1 % del conjunto de España, donde el precio de la vivienda se sitúa en los 2.230 euros por metro cuadrado.

Escalada desde 2020

Otra circunstancia sin precedentes en estas más de dos décadas es que el último indicador sobre el valor tasado de las viviendas en Sagunt certifica el quinto ejercicio consecutivo de subidas y el séptimo de los últimos ocho años, con la única excepción de 2020, cuando también esta variable se vio afectada por la pandemia de coronavirus.

Poniendo el foco en ese ejercicio del estallido de la covid-19, cuando el precio estaba en un promedio de 809 euros por metro cuadrado, en comparación con la actualidad, los inmuebles residenciales en la capital del Camp de Morvedre valen casi el doble. Y es que, para una vivienda de 120 metros cuadrados, lo que en aquel entonces costaba poco más de 97.000 euros, hoy sería casi imposible conseguirlo por menos de 186.500 euros. Y eso en el caso de un piso con una antigüedad superior a los cinco años, ya que los nuevos con esa superficie rondarían los 208.000 euros, al escalar su promedio hasta los 1.735 euros por metro cuadrado.

Problemática

En cualquier caso y como muestra de que esta problemática todavía es susceptible de empeorar, Sagunt se mantiene en el rango bajo de precios medios en la provincia de València. Concretamente entre las ciudades de más de 25.000 habitantes, la capital del Camp de Morvedre se estabiliza en la undécima posición en una lista con una veintena de municipios, desde los 2.791 euros por metro cuadrado en València hasta los 943 en Algemesí. Por encima del nivel de Sagunt también se sitúan Paterna, Torrent o Gandia, mientras por debajo se quedan Catarroja, Alzira o Xàtiva.

Comparativa

Respecto al resto de la Comunitat Valenciana, la provincia de Alacant juega en otra liga, con municipios como Xàbia, Benidorm y Calp, cuyas viviendas superan la media de los 3.000 euros por metro cuadrado. Por su parte, el valor tasado de los inmuebles residenciales en las principales ciudades de Castelló se queda en todos los casos por debajo del nivel de Sagunt, incluidas la capital de la Plana (1446,3 euros por metro cuadrado), Vinaròs (1431,3) y Vila-real (1072,1).