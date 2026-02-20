Una visión contemporánea del mármol de Carrara aterriza en Sagunt

El vínculo que los artistas Pasqual Gomes y Pilar Blat mantienen con la ciudad italiana de Carrara les ha llevado a crear piezas en varios formatos que ahora se pueden ver en la Sala Glorieta que posee la Fundación Bancaja en Sagunt gracias a su colaboración con Saggas.

Son una treintena de obras que parten de una misma inspiración: las formas, texturas y colores que surgen de los trabajos de extracción que se realizan en la cantera italiana.

Bajo el título Carrara este proyecto rinde homenaje a esa relación de los artistas con el enclave y a la que existe de este lugar con la ciudad de València, cuyos primeros pobladores en la época fundacional provenían de este enclave italiano.

Algunas de las obras expuestas. / Fundación Bancaja Sagunto.

"El recorrido por la sala asoma al espectador a una reinterpretación de un material utilizado en la arquitectura desde la Edad de Bronce hasta la actualidad, pasando por su importante impacto durante la época romana y el Renacimiento. Las diferentes piezas que conforman la exposición se centran en las imágenes que provocan los trabajos extracción y las texturas por la concentración de minerales, para redescubrirlas desde una visión contemporánea en la que cada uno de los artistas aplica su propia técnica", explican desde la Fundación tras una inauguración muy concurrida donde no faltaron su presidente, Alfons Muñoz y una de las integrantes de la comisión, Begoña Adam.

En los trabajos de la artista de Alboraya Pilar Blat, el metacrilato y el alabastro actúan como soportes sobre los que trabaja con tinta china, ceras, collage, pan de oro y acetatos, jugando con veladuras y transparencias.

En caso del creador de Canet d' En Berenguer, Pasqual Gomes, el protagonismo lo tiene la composición geométrica, que trabaja en pintura y arena sobre madera, cartón, papel, etc. Ambos creadores coinciden en asumir el reto de expresar la dureza y nobleza del mármol mediante la experimentación con materiales frágiles y ligeros.

Una mujer contempla uno de los cuadros. / Fundación Bancaja Sagunto.

Los artistas

Pilar Blat y Pasqual Gomes son amigos desde que coincidieron en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de València, donde se licenciaron en la rama de Pintura.

Ambos han ejercido como profesores de dibujo y en los últimos quince años de docencia han coincidido en el Bachillerato de Artes del Instituto Ausiàs March de Manises.

Durante este tiempo han organizado y realizado intercambios bienales con L'Istituto Statale de arte di Porta Romana de Florencia, lo que les llevó a contactar con la ciudad de Carrara.

En paralelo al trabajo docente han desarrollado de forma separada una continua actividad artística, que se traduce en numerosas exposiciones tanto individuales como colectivas en diversas ciudades españolas (sobre todo en la Comunitat Valenciana y Cataluña), así como en Portugal, Italia, Francia o Alemania. Cabe destacar su trabajo expositivo continuado en la Galería del Palau de Valencia.

Varias obras expuestas. / Fundación Bancaja Sagunto.

La muestra Carrara puede visitarse hasta el próximo 16 de mayo en la Sala de Exposiciones Glorieta, en horario de martes a sábados de 17:00 a 21:00 horas (domingos y lunes cerrado).

Taller didáctico y visitas comentadas