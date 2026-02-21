Benifairó organiza la tercera edición de la Fira de la Llengua Materna

La plaza del Ayuntamiento de Benifairó de les Valls acoge este domingo, día 22 de febrero, los actos centrales de la tercera edición de la Fira de la Llengua materna, una actividad que tiene como finalidad “fomentar el uso y la lectura en nuestra lengua, normalizar el uso del valenciano en todos los ámbitos de la sociedad y, en definitiva, valencianas, que es nuestra lengua”, explica el concejal de Política Lingüística, Lluís Lairón.

Los actos empezarán a partir de las 10.30 horas, con la apertura de los tenderetes a cargo de la librería Sant Roc, Edicions del Bullent y de la iniciativa Correllengua. La Fira también contará con la presencia del escritor Manel Alonso, que firmará ejemplares de su libro Fusta de carrasca. A las 11 horas se organizarán los talleres a cargo de CEVCAM - Escola Valenciana, AGRÓ y ARVASE y la AFA del CEIP l'Ermita.

A las 11.30 horas, se ha organizado el cuentacuentos 'Leyendas valencianas', a cargo de Rebombori Cultural, una iniciativa que nos invita a un viaje lleno de magia y tradición. A través de la narración oral, se recuperan leyendas de los pueblos valencianos como la serpiente Sancha, la haca Clementina, la rosa de Valencia y muchas más, poniendo en valor el imaginario popular y la riqueza cultural valenciana.

A las 12.30 horas tendrá lugar una de las actividades más esperadas, el concierto acústico de la cantante valenciana Abril, una de las voces emergentes más potentes de la música en valenciano.

Abril, que recibió en 2025 el Premio Ovidi a la mejor artista revelación, “mezcla en su propuesta musical los sonidos modernos y las raíces tradicionales y nos muestrará las canciones de su primer disco en solitario, '‘Instruccions per estimar una cirera”, expone el concejal Luis Lairón San Francisco, cuyas actividades concluirán a las 14 horas.