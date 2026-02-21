La Crida de València tendrá el sello del Camp de Morvedre

El músico y compositor de Gilet, Kike Soriano, volverá a ser el artífice de la «banda sonora» de la Crida de València» 2026. La música de uno de los actos más importantes del calendario fallero valenciano, tendrá el sello de Soriano, que asume de nuevo el reto, con mayor responsabilidad si cabe, ya que desde el principio al final, toda la composición musical será obra suya.

Esta vez, se rendirá homenaje a varios compositores clásicos del folklore valencià, con «melodías tradicionales ampliamente reconocibles», decía el compositor, a las que dotará de un enfoque épico y cinematográfico muy característico de las creaciones de Soriano. Ya lo hizo en 2025 y lo ha vuelto a hacer en la Crida de las falleras mayores de Sagunt con un tributo a Joaquín Rodrigo, para el que fusionó dos de sus obras más emblemáticas: el Concierto de Aranjuez y Homenaje a Sagunto.

Soriano junto a las falleras mayores en la Crida de Sagunt / FJFS

Ilusión

«Es un nuevo reto que me vuelve a ilusionar. Se ha trabajado mucho para conseguir este resultado y creo que quedará espectacular. Quiero agradecer la confianza depositada un año más por parte de la Junta Central Fallera (JCF) y espero estar a la altura de lo que el acto requiere», afirmaba Soriano.

La Crida tendrá lugar este domingo, 22 de febrero, bajo un espectáculo conocido como [FóK] para el que se ha apostado por Álvaro Cuenca en el apartado escénico. A este se sumará la interpretación de Lorena Calero en el apartado musical, además de coro «Enclave». El evento añade también una propuesta musical de Pirotecnia Caballer FX.

«Creo que va a sorprender mucho a los asistentes y a quienes lo vean a través de la televisión y redes, ya que se ha hecho una apuesta espectacular con una gran responsabilidad después de haber tenido tanta repercusión la pasada Crida con «Despertant els nostres cors», donde «Xiqueta Meua» sigue cosechando éxitos.