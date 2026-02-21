Una iniciativa vecinal logrará plantar en Sagunt 1.200 árboles

Una iniciativa vecinal logrará hacer realidad este domingo la plantación de 1.200 árboles en Sagunt. La asociación vecinal La Victòria ha vuelto a articular la iniciativa como el Día del Árbol Urbano en una jornada lúdico-reivindicativa con la que la entidad vecinal pretende concienciar sobre la importancia de los árboles en general y, en particular, sobre el papel de los árboles en la ciudad, sobre cómo estos conforman una parte importante de nuestra vida diaria en el entorno urbano.

La jornada, coorganizada por Acció Ecologista Agró y del Ayuntamiento de Sagunt, a través de la SAG, se desarrollará en la parte trasera del pabellón polideportivo de Port de Sagunt, entre las calles Sierra Cazorla y Sierra Penáguila, junto al barrio San Francisco de Borja (500 viviendas), a partir de las 10 h.

Protesta en Sagunt para reivindicar más árboles. / LEVANTE-EMV

Concienciar

Esta acción, que se viene organizando y desarrollando en los últimos años desde La Victòria, también pretende "concienciar sobre la importancia de la presencia de más zonas verdes, principalmente en el casco urbano, como algo fundamental en la lucha contra el cambio climático y contra la contaminación en las ciudades". Por ello, se busca "mejorar las zonas verdes urbanas, haciendo partícipe a la ciudadanía junto con el propio ayuntamiento de la necesidad de cuidar nuestras plazas y parques, dotándolos de más arbolado", comentaban desde la entidad.

Durante la jornada del Día del Árbol, gracias al apoyo de la SAG, se pretende plantar cerca de 1.200 plantas arbustivas, principalmente, y árboles. La plantación se dividirá en cinco zonas, trabajando un sentido en cada una de ellas. El primero, la vista con muchos colores y diversidad de planta. El segundo, el olfato, con plantas aromáticas; el tercero, el gusto, con frutales; el cuarto es el tacto, con vegetación de textura rugosa ,y el último, el oído, donde pondremos cajas nido.

Además, del plantado y apadrinamiento de árboles, se desarrollarán varios talleres lúdicos para niñas y niños, así como la instalación de un hotel de insectos.