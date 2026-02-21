Malestar entre las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Sagunt

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio (SAD) de Sagunt, que gestiona la empresa Carelive, han alertado de diferentes incidencias organizativas y laborales que se prolongan varios meses.

Después de trasladar la problemática al ayuntamiento, que es la administración competente, las quejas han llegado al ámbito sindical de la mano de CC OO, que ha elaborado un detallado informe que señala varios puntos de mejora en el funcionamiento de esta prestación "a personas especialmente vulnerables", lo que la convierte en "esencial". Así, su gestión "debe sustentarse en el cumplimiento normativo, la estabilidad organizativa y la calidad efectiva del servicio".

Desde la secretaria general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO del Camp de Morvedre y l'Alt Palància, Minerva Almor explica que, pese a trasladarse la situación a la empresa en mayo de 2025, las trabajadoras "siguen sin una solución estructural". En su repaso de agravios, el sindicato recuerda que en el verano de 2025 fue necesaria "la intervención de la inspección de trabajo para regularizar el abono de las pagas extraordinarias conforme al convenio colectivo", que finalmente se produjo en enero de 2026.

Otro problema son las "disfunciones en la planificación y previsibilidad de cuadrantes, las discrepancias en el reconocimiento del tiempo efectivo de desplazamiento entre domicilios, la reducción de la jornada laboral al volver de vacaciones o una baja médica y la falta de constitución formal del Comité de Seguridad y Salud, órgano obligatorio", añaden desde CC OO.

El elevado grado de temporalidad en la plantilla, con ocho trabajadoras con contrato indefinido, en un servicio con casi 100 mujeres adscritas, es otra de las preocupaciones sindicales, al considerar que la estabilidad "constituye un elemento relevante para garantizar la continuidad asistencial, la organización adecuada y la calidad en la atención". Almor insiste en que, "pese a que hay trabajadoras dispuestas a ampliar sus jornadas", la empresa "abusa de la contratación a tiempo parcial".

De esta forma, CC OO insta al Ayuntamiento de Sagunt a realizar una evaluación "objetiva y rigurosa" del funcionamiento del SAD, un seguimiento que fuentes municipales confirman que el departamento de Servicios Sociales ha incrementado desde el traslado de la problemática por parte de las trabajadoras.

En este marco, el sindicato, que muestra su predisposición a "colaborar en cualquier proceso que permita fortalecer" el servicio, celebró una asamblea, en el que las afectadas mostraron su "malestar con la situación laboral a la que se ven sometidas, pese a su profesionalidad, y no descartan el inicio de movilizaciones, si el ayuntamiento y la empresa no toman medidas para subsanar las deficiencias".