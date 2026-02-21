Las molestias por los ruidos en las fiestas de Sagunt dividen a la Justicia

Una de cal y otra de arena. Ese es el balance provisional del Ayuntamiento de Sagunt y un vecino en su pulso judicial por los ruidos que generan las fiestas patronales del núcleo histórico durante la segunda quincena de julio. Este conflicto ha merecido recientemente dos sentencias, que, separadas por unos días, ha condenado en un caso al consistorio al pago de una indemnización y, en el otro, le ha absuelto de un delito de vulneración de derechos fundamentales.

El primero, que emitió el juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de València y es firme, consideró probado que el demandante y su familia sufrieron daños morales como consecuencia de la contaminación acústica procedente del recinto ferial. La "prueba por excelencia" en este pleito fueron las mediciones sonoras durante las noches del 20 al 23 de julio de 2022, que demostraron la "amplia" superación del límite legal, establecido en 45 decibelios, con valores entre 59 y 63, según recoge el fallo al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Los argumentos para respaldar las tesis de los afectados se nutren de una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, en la que afeaba al ayuntamiento de turno que se dejara llevar por la "convicción -errónea- de que, durante las fiestas patronales, existe una especie de 'barra libre', hablando en términos coloquiales, donde se pueden autorizar todo tipo de actividades sin control de horarios o decibelios".

300 euros por día

A la hora de cifrar la indemnización, que los afectados pedían que alcanzara los 9.000 euros, el juzgado solo estimó los daños ocasionados durante esas cuatro noches de 2022. De esta forma y en la aplicación de una cuantía equivalente al alquiler que hubiera costado una solución habitacional durante ese periodo, en la misma zona, también en verano y para una familia de tres personas, la sentencia deja la indemnización en los 1.200 euros, 300 por día.

Concierto nocturno con motivo de las fiestas patronales de Sagunt. / Roberto Martínez

Tres semanas antes de esta resolución, el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de València absolvió al consistorio frente a la demanda por la vulneración de los derechos fundamentales contra la intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio y la protección de la salud de los mismos afectados. Más recientemente, el TSJ ha ratificado ese fallo sobre la base de que "no puede compartirse -como alega el vecino- que la zona elegida por el ayuntamiento para la ubicación del recinto ferial sea inidónea, pues está alejada del caso urbano y con escasas viviendas en sus proximidades. Se ubicó donde había una menor población, con anterioridad a que el demandante se mudara" allí.

Molestias puntuales

También defiende que las resoluciones del Ayuntamiento de Sagunt se acogen a la legislación que permite que "en festividades de este tipo" se rebasen los límites normales de emisiones acústicas y da la razón al consistorio en su argumento de que toda la actividad no se concentra en el recinto ferial. "En cualquier caso -señala el fallo-, los demandantes solo soportan molestias puntualmente durante unas pocas noches al año, concretamente ocho", así que "no están sometidos a una exposición continuada y prolongada de los ruidos que provocan supuestamente el malestar". La conclusión es que no se vulneran los derechos fundamentales "debido al carácter concentrado -de los ruidos- en una época previsible y periódica del año, en escasas fechas".

Niveles sonoros

De nada sirvió en esta ocasión al demandante, que reclamaba el traslado de las fiestas patronales a otra ubicación, que sostuviera el carácter "evitable e insoportable" de las molestias y volviera a acreditar que se rebasaban los máximos legales en las emisiones sonoras. Y es que, "si bien se superan con muchos los niveles de transmisión interior de 30 decibelios en horario nocturno, estamos en valores entre 40 y 43 decibelios en el interior de la vivienda con las ventanas cerradas", así que "no es una exposición tan insoportable que permita apreciar vulneración de derechos fundamentales".