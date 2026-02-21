Cartel con nombre propio en Sagunt para un completo 8M

La programación por el 8M, Día Internacional de la Mujer, llega a Sagunt con un cartel con nombre propio: El de la ilustradora Cristina Durán que en 2019 ganó el Premio Nacional del Cómic 2019 gracias a un trabajo realizado con Miguel Á. Giner y la periodista de Levante-EMV Laura Ballester.

La propia Durán ha asistido a la presentación de un programa muy variado que comenzará este mes y se extenderá hasta abril, además de incluir la manifestación del día 8 de Marzo, que se iniciará en el ayuntamiento a las 18.30 horas. La autora del cartel anunciador de las actividades ha reconocido que, desafortunadamente, esta celebración continúa siendo muy necesaria. "Con el diseño he buscado reflejar la diversidad cultural y generacional de las mujeres, así como representar los cuerpos no hegemónicos. Asimismo, el cartel también manifiesta una preocupación por la ecología desde un punto de vista feminista", ha dicho además de agradecer a la Concejalía de Igualdad que haya contado con ella para diseñar el cartel.

El alcalde y edil de Igualdad, Darío Moreno, ha destacado la colaboración de otros departamentos municipales para preparar los actos, así como la de asociaciones sociales y partidos políticos: "Es un programa muy completo con múltiples actividades que se adaptan a diferentes segmentos de población y con el que toda la ciudadanía se puede ver representada". Además de alabar el trabajo de la ilustradora Cristina Durán, ha destacado la importancia de este tipo de programaciones: "Cuando hablamos de igualdad hablamos de libertad para poder ser quien queramos ser".

Programación

Los actos se abrirán el 25 de febrero con una mesa redonda llamada ‘Dones migrants a Sagunt. Testimonis de dones migrants a Sagunt’, organizada por Compromís per Sagunt en su sede a las 18,30 horas.

El viernes 27, a las 19 horas, se inaugurará la exposición Palomas por la paz en la Casa de Cultura Capellà Pallarés. La muestra se podrá disfrutar hasta el 20 de marzo y está organizada por La Tira de Dones y la Fundació Bancaixa Sagunt.

En marzo, el viernes 6 a las 18 horas, el público infantil podrá disfrutar del cuentacuentos Herstory, la veu de les dones científiques, con Sara Bono. La actividad, organizada por la Concejalía de Bibliotecas, se desarrollará en la biblioteca Cronista Chabret y requiere inscripción previa (962664521).

Concienciación y artes escénicas

El sábado 7, de 17 a 20 horas, habrá un taller de escritura terapéutica ‘Sana tu duelo y abraza nuevos comienzos’ en la Casa Lila, organizado por la asociación Morvedre Acull y para el que es necesario inscripción previa.

A las 20 horas, en el Centro Cultural Mario Monreal, se podrá presenciar la obra de teatro Maria Salomea. Dona, de La Niñacristal, organizada por la Concejalía de Cultura. La entrada tiene un precio de 7 € y se puede comprar telemáticamente .

La jornada fuerte, el domingo 8 de Marzo, empieza con una programación matutina a las 12 horas con el Círculo del Silencio ‘Tejiendo culturas: voces de mujeres migrantes’ en el paseo marítimo, junto a la plaza de la Concordia. La actividad está organizada por la asociación Morvedre Acull.

Por la tarde, a las 18:30 horas comenzará la manifestación por el Día de la Mujer, con salida en la puerta del Ayuntamiento de Sagunt, organizada por la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre. Antes, a las 17:30 horas, habrá un taller de pancartas.

El lunes 9 de marzo, a las 18:30 horas, la Asociación Cultural Nautilus y la asociación Morvedre Acull han organizado la proyección de la película Frontières, del cineasta Burkinabe Apolline Traoré.

Luego, el sábado 14 a las 19 horas la Concejalía de Igualdad ha organizado la representación teatral Noche rusa, de Camí de Nora, cuya entrada es gratuita.

Los días 23, 25 y 26 de marzo, de 17 a 19 horas, se realizará en la Casa Lila un taller de suelo pélvico con Natalia de Ancos. La actividad está organizada por la Concejalía de Igualdad y requiere inscripción previa escribiendo un correo a inscripcionsdona@aytosagunto.es .

El viernes 27, a las 18 horas, nuevamente el público juvenil podrá presenciar el cuentacuentos Herstory, la veu de les dones científiques, en este caso en la biblioteca del Centro Cívico Antiguo Sanatorio. Más tarde, a las 19 horas, la Concejalía de Igualdad ha programado el espectáculo de danza Dominare, de Maduixa Teatre, en los jardines del Centro Cívico Antiguo Sanatorio.

Ya en abril, el miércoles 15 se llevarán a cabo los actos de celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio, organizados por la Concejalía de Servicios Sociales. Por último, el martes 21 de abril se llevará a cabo la charla ‘Lo que no nos contaron de la regla y la menopausia’, a cargo de la doctora Mónica Molner, médica de salud integrativa y salud sexual y reproductiva, en la sala multiusos del Centro Cívico Antiguo Sanatorio. Esta última actividad la organiza la Concejalía de Igualdad.