Descubre cuá es el regalo de la mayoralía 2026 de la Semana Santa saguntina

La Mayoralía que organiza este año la Semana Santa saguntina presentó ayer el regalo que ha hecho a la cofradía de la Sang, con «ayuda del pueblo». Lo hizo apenas 24 horas antes de la actuación más íntima de la banda de cornetas y tambores Morvedre prevista este sábado a la luz de las velas, dentro de los actos de la Semana Santa.

La comitiva partió con el regalo desde la iglesia de El Salvador hasta la ermita de la Sang, acompañada por la banda de cornetas y tambores de Aldaia: una nueva Cruz Guía que podrá ser utilizada en el Vía Crucis de los viernes de Cuaresma en la ermita, que estará presente en la Procesión del Domingo de Ramos, así como en la Subida al Calvario del Viernes Santo por la mañana.

Tras la presentación del obsequio, y su consiguiente bendición, se celebró la primera misa de Cuaresma en la ermita en intención del Clavario y los Mayorales del año. Posteriormente, se hizo el tradicional Vía Crucis, en el que se empleó por primera vez la nueva Cruz Guía.

La nueva cruz guía, al ser trasladada a la ermita. / Levante-EMV

Legado duradero para la Cofradía

La Mayoralía ha explicado que la elección del regalo ha sido fruto de la reflexión y del deseo de dejar un legado duradero para la Cofradía. Tal y como se detalla en el documento explicativo del proyecto, el diseño ha sido trazado por el clavario Gonzalo Escrig Molina y ejecutado por el taller de arte Religioso Salmerón, de Socuéllamos (Ciudad Real).

La cruz, elaborada en madera de ayous, presenta unas dimensiones aproximadas de 180 por 130 centímetros y un peso inferior a los 15 kilos para facilitar su porte procesional. Ha sido teñida en nogal y rematada con detalles en plata envejecida. En el centro destaca un “sol de potencias” en baño de oro que enmarca el emblema de las Cinco Llagas de Cristo.

El clavario, con la cruz guía. / Laura Fargueta

La pieza se completa con una peana, también trabajada en madera y decorada con aplicaciones en oro y plata, además de cinturones destinados a mejorar la sujeción durante su traslado.

Además de usarse en los actos ya mencionados, a partir de 2026, el nuevo regalo se incorporará también al Vía Crucis dominical del Calvario de Sagunty al Vía Crucis del Viernes de Dolores en la parroquia de El Salvador .