Primer paso para el "Torres Torres del futuro"

Torres Torres ha dado el pistoletazo de salida a un plan de acción local con el que se persigue transformar el municipio en un pueblo "mas verde, solidario, limpio y cohesionado" en línea con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

El ayuntamiento ya ha iniciado la campaña informativa para poner en marcha lo que se conoce la "agenda urbana" con la que se quiere gestar un nuevo municipio, el "Torres Torres del futuro", se anota en el lanzamiento del proyecto.

El primer paso ha sido lanzar una encuesta interactiva que podemos encontrar en las redes sociales de la administración local, que servirá de base de datos para el desarrollo del proyecto, ya que esta permite conocer los perfiles de los vecinos y vecinas (situación laboral, si están o no empadronados, edad, sexo...). Pero además, el cuestionario ofrecerá pistas sobre las necesidades existentes que servirán para elaborar un diagnóstico sobre la situación actual, que será de gran utilidad para elaborar el plan de acción, "Cuidar lo que somos para construir lo que queremos", recoge la campaña.

Nuevo parque en Torres Torres. / Daniel Tortajada

Participación

El alcalde de Torres Torres, Javier Peris, destacaba a Levante-EMV la importancia de esta agenda urbana que supondrá la "transformación de Torres Torres". Pero para ello, "necesitamos de la colaboración y participación de los vecinos y vecinas", añadía. Unos mecanismos de participación en los que ya se está trabajando, aunque de momento, están sin concretar. "Queremos que nos cuenten qué necesidades tienen, qué acciones pondrían en marcha, las carencias que tiene el municipio, entre otras cosas. Ellos y ellas serán fundamentales en este proceso de cambio y de futuro", comentaba Peris.

Además de los vecinos, se requiere la implicación de los agentes públicos y privados, asociaciones, entidades locales que en la mayoría de casos y en otras poblaciones se organizan y participan a través de mesas temáticas y comisiones ejecutivas, aunque aquí no hay nada establecido de momento. Según Peris, se está articulando todavía.

Objetivos

Entre los objetivos de esta agenda urbana está hacer un uso racional del suelo, la revitalización urbana, la prevención de los impactos del cambio climático, la economía circular y la cohesión social, entre otros. "Transformar el pueblo, dotarlo de espacios amables, bajo un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente", terminaba el alcalde.

.