Fin de semana repleto de actos falleros en Morvedre
La Nit d'Albaes dio el pistoletazo de salida en Faura, Gilet y Sagunt
Jorge G Martín
Las Fallas de Morvedre viven un fin de semana repleto de actos. Tras la Nit d’Albaes de este viernes, que llevó el Cant d’Estil a Faura, Gilet y Sagunt, este sábado es la cabalgata en el Port y el domingo el acto de entrega de las recompensas.
La Nit d'Albaes comenzaba este viernes en Faura, con parada tanto en el ayuntamiento como en la Falla Vila de Faura. De allí el Cant d'Estil se trasladó a Gilet, con un mismo objetivo, cantar en la casa consistorial a la corporación y al pueblo y después a los representantes de la falla Gilet.
La comitiva se trasladó a Sagunt, donde el recorrido se iniciaba en la Plaza Morería para cantarle a la fallera mayor, Ana Martínez, momento que aglutinó a decenas de personas en la zona para ver disfrutar a la máxima representante de la fiesta. De ahí, los versadores y la dolçaina y el tabal continuaron su itinerario por los casales del de las fallas del sector IV para cantarles a los representantes, comenzando en Santa Anna y acabando en la falla el Tronaor.
Cabalgata
El programa de actos seguirá este sábado, 21 de febrero, con la cabalgata, en el Port de Sagunt. Su inicio está previsto a las 17 horas desde la rotonda de Ramón de la Sota, en la avenida Hispanidad, hasta el campo del Fornás. Un recorrido que llenará las calles de disfraces, carrozas y coreografías, para las que las comisiones de los sector I y II dde FJFS llevan trabajando meses. La jornada finalizará con la orquesta La Fiesta en la plaza del Sol, que quedó aplazada junto con la Crida el pasado sábado, 14 de febrero.
Los actos continuarán el domingo con la "Entrega de recompensas", a las 11 horas en el Ayuntamiento de Sagunt, con las que se reconocerá la trayectoria de falleros y falleras en la comarca.
