Benavites transformará un espacio en desuso en Casal Jove
El ayuntamiento pretende acondicionar toda una planta de un edificio que nunca pudo utilizar por las filtraciones de agua
El Ayuntamiento de Benavites está impulsando un Espai Jove en un lugar al que nunca ha podido dar uso: El primer piso del edificio proyectado como Centro Turístico, un lugar mal acabado que, ya cuando fue a utilizarse hace unos años, requería una inversión de entre 40.000 y 45.000 euros para eliminar sus goteras.
Ahora, esta zona se pretende habilitar y convertir en un espacio «lúdico y formativo». Para ello, prevé la inclusión de la obra en el Plan de Inversiones de la diputación y ha solicitado también un proyecto europeo que pueda cubrir los gastos de equipamiento.
«Queremos hacer una instalación que resulte atractiva para los jóvenes de entre 14 y 18 años, pues tenemos oferta para la infancia y para los mayores pero nos queda pendiente esa franja», explica el alcalde, Carlos Gil. «La idea es hacer un espacio donde haya cosas que les gusten, como pantallas, donde puedan acceder libremente (portándose bien, por supuesto), y tengan también ahí a su disposición la biblioteca; que se trasladaría desde el ayuntamiento a este lugar».
Solo en la adecuación se ha estimado un gasto de unos 65.000 euros que permitirán impermeabilizar el techo y cambiar el suelo, de modo que se puedan borrar las huellas dejadas por el agua.
Camino
Este proyecto se suma a otros que ha llevado a cabo recientemente el consistorio, como la adecuación del camino que va hacia Almenara; un vial muy transitado donde se ha querido mejorar la seguridad vial con la realización de una pequeña isleta.
