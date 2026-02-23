El PSPV-PSOE abre una nueva etapa en Morvedre

El Comité Comarcal del PSPV-PSOE Camp de Morvedre celebrado recientemente en el Port de Sagunt reforzó la apuesta por la igualdad casi nueve meses después de que el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, fuera elegido secretario general comarcal del partido.

“Hemos iniciado una nueva etapa orgánica con el objetivo de fortalecer nuestra organización y consolidar nuestro compromiso con el territorio”, expresó Moreno al hacer balance de la gestión realizada tras el 14º Congreso comarcal donde fue escogido el pasado 25 de mayo en Quart de les Valls.

El máximo responsable comarcal del partido subrayó que en estos meses se han celebrado Comisiones Ejecutivas Comarcales en distintos municipios, apostando por la itinerancia como fórmula para “acercar la estructura comarcal a todas las agrupaciones y reforzar la cohesión territorial”. Asimismo, puso en valor la organización de los almuerzos comarcales celebrados como espacios de encuentro y debate político, así como la presencia activa del partido en movilizaciones.

También defendió durante el Comité el apoyo al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, destacando que “permitirá a la Comunitat Valenciana recibir 3.669 millones de euros adicionales en 2027”. A su juicio, “se trata de una oportunidad histórica para reforzar los servicios públicos y el estado del bienestar.”

El máximo responsable comarcal, Darío Moreno, durate el comité. / Levante-EMV

Durante el Comité Comarcal se presentaron dos propuestas que ambas fueron aprobadas. Por un lado, el manifiesto con motivo del 8M, que refuerza el compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el impulso de políticas de corresponsabilidad y protección de la infancia. Por otra, un texto contra la LGTBIfóbia en el deporte, reafirmando la apuesta por espacios seguros, prevención y formación, especialmente en el deporte base, y lanzando un mensaje claro de unidad frente a cualquier forma de discriminación.

Reconocimiento a la labor de Sanfrancisco

En el transcurso del Comité tomó la palabra Toni Sanfrancisco, quien anunció que dejará la alcaldía de Benifairó de les Valls, como ya había adelantado Levante-EMV. En su intervención, agradeció el respaldo recibido durante su etapa al frente del ayuntamiento. El Secretario General reconoció su dedicación y compromiso con Benifairó de les Valls y con el proyecto socialista en el Camp de Morvedre.

De cara a los próximos meses, la organización comarcal se ha marcado como prioridades la celebración de una jornada sobre reindustrialización para abordar los retos productivos del Camp de Morvedre, la consolidación de los almuerzos comarcales con carácter bimensual y la continuidad de las ejecutivas itinerantes.