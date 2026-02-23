Eventos hasta en el Teatro Romano: Sagunt se posiciona para impulsar el turismo de negocios

La atracción del turismo de negocios es el objetivo que se ha marcado el Ayuntamiento de Sagunt, como ya dejó claro en la feria internacional Fitur al presentar este tipo de oferta. Ahora, ha habilitado en la web Turismo Sagunto una sección dedicada al producto MICE (reuniones, incentivos, conferencias y eventos, por sus siglas en inglés), donde ha publicado el catálogo de espacios y servicios auxiliares para eventos así como el formulario de solicitud para aquellas entidades que deseen organizar congresos o eventos similares en el municipio.

El Teatro Romano, declarado monumento nacional en 1896, es solo uno de los espacios que la ciudad puede presumir de ofrecer para este tipo eventos, como ya ocurrió hace años cuando acogió el aniversario de la asociación empresarial del Camp de Morvdre (Asecam) y cuando hace décadas acogió una cena de empresa celebrada en su mismo escenario.

Pero este extenso dosier incluye lugares emblemáticos del patrimonio industrial como el Horno Alto nº2 y la sala Gonzalo Montiel del futuro Museo Industrial (Nave de Efectos y Recambios), así como otros espacios públicos y privados: la Casa Municipal de Cultura, el Auditorio Joaquín Rodrigo, el Centro Cultural Mario Monreal, el Teatro de Begoña, el Centro Cívico Antiguo Sanatorio y la Casa Capellà Pallarés, ésta última de la Fundación Bancaja Sagunto. A esta lista se le sumará el futuro Centro de Interpretación del Grau Vell , en el Fortín, que contará con diversos espacios para acoger este tipo de encuentros y actividades organizadas en torno a los mismos.

Pero el recuento va más allá, pues incluye alojamientos, productoras de eventos, servicios de catering, guías oficiales, conectividad de transporte y accesibilidad o equipamientos complementarios como instalaciones deportivas, actividades de turismo activo y náuticas, bares, restaurantes y comercios gourmet, centros de interpretación, teambuilding y sitios patrimoniales y naturales.

Para facilitar las gestiones, en la misma sección está disponible el formulario que deben rellenar empresas y entidades que deseen organizar congresos u otro tipo de eventos en la ciudad para así “ayudar al Ayuntamiento de Sagunto a conocer con precisión las necesidades organizativas de las entidades interesadas en celebrar eventos profesionales, congresos, jornadas o actividades MICE en el municipio”. De este modo, “a través de la información facilitada, el equipo técnico podrá ofrecer una atención personalizada, coordinar los espacios y servicios más adecuados y acompañar a los organizadores durante el diseño y desarrollo del evento, asegurando su éxito y una experiencia óptima en la ciudad”, como apuntan desde el consistorio.

“Sagunto ofrece algo único”

La concejala de Turismo, Natalia Antonino, cree que “atraer eventos y congresos posiciona a Sagunto como un destino competitivo y moderno, capaz de ofrecer infraestructuras y experiencias atractivas para empresas, asociaciones y profesionales a nivel nacional e internacional”, ha señalado además de indicar que “el turismo MICE impulsa el crecimiento económico local, generando ingresos directos e indirectos para hoteles, restaurantes, comercios y servicios profesionales, fortaleciendo así el tejido empresarial de Sagunto”. A su juicio, lo que marca la diferencia es que “Sagunto ofrece algo único” y que “su valor diferencial es reunir negocio y cultura en un mismo destino”.

Vista del Horno Alto número 2. / Daniel Tortajada

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), sufragado con los fondos Next Generation EU de la Unión Europea.

Este verano el área de Turismo del Ayuntamiento de Sagunto encaraba la recta final del estudio de viabilidad del proyecto . En el marco de esa fase se recabó de manera directa la visión acerca de esta materia que tienen los colectivos locales implicados, desde grupos políticos hasta personal técnico de la administración, asociaciones de comerciantes, profesionales del sector y la ciudadanía. Asimismo, se hizo un diagnóstico en que se inventariaron los equipamientos e infraestructuras públicas y privadas de que dispone el municipio, entre otros aspectos.