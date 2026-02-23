Cabalgata fallera de nivel en el Port de Sagunt

Las fallas del Port de Sagunt celebraron este pasado sábado su cabalgata en la que pudieron mostrar el trabajo que han estado realizando estos últimos meses para tener listos tanto sus disfraces como sus carrozas y coreografías. Gran calidad la que mostraron las comisiones de los sectores I y II que hicieron disfrutar al numeroso público que se congregó durante todo el recorrido que se inició en la rotonda Ramón de la Sota para finalizar en las inmediaciones del campo de fútbol del Fornás.

La comitiva fue encabezada por las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt, Ana Martínez Llopis y la pequeña Noa Barea Encinas, que presidieron el acto en las carrozas acompañadas por sus Cortes de Honor. Posteriormente, ocuparon su espacio en la grada de autoridades junto con el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez, y otros ediles de la corporación.

Los barcos de Churruca llamaron la atención. / FJFS

Destacados

Muchos fueron los disfraces que sorprendieron a las personas asistentes, destacando especialmente los barcos piratas de la falla Churruca-Hispanidad, una de las favoritas para lograr el primer premio, los pavos reales de Eduardo Merello y Teodoro Llorente, que coincidieron en la temática, o las reinas de corazones de El Palleter. No podemos olvidar los dragones de Tres d’Abril, la fantasía marina de Plaza Rodrigo o los coloridos arlequines de La Marina, entre otras creaciones que también llamaron mucho la atención.

En cuanto a las carrozas, las de El Palleter, Plaza Ibérica y Eduardo Merello fueron de las más comentadas por los espectadores; del mismo modo, las coreografías de Plaza Rodrigo, Els Vents y La Marina también fueron de las más aplaudidas por su espectacularidad y la complejidad de sus pasos. Ahora, las comisiones del Port de Sagunt deberán esperar hasta el próximo 16 de marzo para conocer el fallo del jurado en las diversas categorías de esta cabalgata.

La Marina realizando una coreografía / FJFS

La jornada culminó con la orquesta La Fiesta en la plaza del Sol del Port de Sagunt, actuación que iba a acompañar el día de la Crida de las Fallas 2026, pero que se tuvo que suspender por la alerta naranja de vientos que hizo posponer este evento al día siguiente. Multitud de personas se acercaron hasta esta conocida plaza del municipio para disfrutar de esta orquesta que puso punto final a un día de alegría, color y disfrute en el Port de Sagunt.