Sagunt mejora en la ejecución de inversiones

El desarrollo de las inversiones vuelve a ser un año más el talón de Aquiles de la radiografía económica que presenta el Ayuntamiento de Sagunt, después de la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2025. Aunque la cifra subirá de forma moderada una vez se cierre la liquidación, al menos así es habitualmente, el balance provisional es que, de las previsiones definitivas ligeramente por debajo de los 39,5 millones de euros, apenas se reconocieron obligaciones por 5,8 millones de euros, es decir, por debajo del 15 %.

Interior de la Casa Romeu. / Daniel Tortajada

Pese a este modesto porcentaje, las inversiones ejecutadas superaron las del anterior ejercicio, que se quedaron en este balance inicial en los 5,4 millones de euros.

Según la información publicada por el consistorio, las principales obras que se hicieron realidad durante el pasado año fueron la adecuación de las vías públicas, cerca de 1,1 millones de euros; la remodelación de la sede central de la Policía Local (900.000 euros); algo más de 700.000 euros en instalaciones deportivas y 630.000 euros en el desarrollo del plan de sostenibilidad turística.

Nichos

Otras intervenciones ejecutadas en mayor o menor grado fueron la construcción de nichos, la adquisición de dos viviendas para el parque público, los avances en la recuperación de la Casa Romeu o las obras de rehabilitación urbana en Baladre, aunque en este caso apenas se hicieron efectivos 150.000 euros de los casi 12 millones presupuestados.

Entre los proyectos que aparecen en este informe de ejecución sin ni siquiera haberse informado sobre su gasto destacan las actuaciones propuestas desde los presupuestos participativos (400.000 euros); la adecuación del antiguo edificio de la Cruz Roja de la avenida Mediterráneo del Port; la pavimentación de los caminos rurales Sant Roc, Font de la Ribera y del Rel (300.000 euros), cuya licitación está ahora en marcha; o la reparación de los cementerios (221.500 euros).

Obra nueva o reposición

La categorización por artículos permite descifrar si las actuaciones son nuevas o se centran en la reposición, ya sea de bienes de uso general o asociada al funcionamiento operativo de los servicios. En el primer caso, las obligaciones reconocidas apenas superaron los 1,8 millones, mientras que en el segundo rozaron los 3,7 millones de euros. Los 300.000 euros entre las inversiones de carácter inmaterial y en bienes patrimoniales completan este recuento.