Los socialistas denuncian que la Diputación ha recortado en 2,5 millones la inversión en Sagunt

El malestar de los socialistas de Sagunt con los actuales gesores de la la Diputación de València está lejos de diluirse. El PSPV-PSOE ha denunciado que le entidad provincial "ha recortado en 2,5 millones de euros la inversión en Sagunt" en este mandato presidido por Vicent Mompó (PP), con la eliminación del Plan de Inversiones para municipios de más de 50.000 habitantes y la reducción del Fondo de Cooperación Municipal (FCM).

Los socialistas afean estas medidas, de las que culpan a los populares, a sus socios de Ens Uneix y a la oposición de Vox. Además, acusan al ente provincial de “querer confundir a la ciudadanía, mezclando el dinero que Sagunto recibe del Fondo de Cooperación Municipal (FCM) y la solicitud de financiación para finalizar la rehabilitación de la Gerencia". En este sentido, precisan que esta última corresponde íntegramente al Plan de Inversiones para municipios de más de 50.000 habitantes, que el ente provincial ha eliminado, y que desde el grupo municipal socialista llevan años reclamando.

“La respuesta a la petición de financiación para terminar la rehabilitación de la Gerencia no puede ser que Sagunto recibe medio millón del Fondo de Cooperación Municipal”, ha apuntado el secretario general del partido, Javier Raro, después de que su grupo municipal impulsara que el último pleno del ayuntamiento acordara a principios de mes demandar al ente provincial que financie la remodelación de los Jardines de la Gerencia y, la semana pasada, se anunciara desde la institución la ayuda aprobada de 400.000 euros. “Estamos hablando de partidas presupuestarias diferentes y de mecanismos de financiación diferentes. Mezclar una cosa con la otra solo sirve a un objetivo, que es engañar a la gente”, ha añadido el también portavoz del grupo municipal socialista Javier Raro.

El portavoz del grupo municipal socialista Javier Raro, en el pleno municipal de Sagunt. / Daniel Tortajada

Reducida a la mitad

Además, desde el equipo socialista recuerdan que la Diputación ha reducido a la mitad la aportación que destina a Sagunt a través del Fondo de Cooperación Municipal y que ahora se sitúa en 400.000 €, como informó Levante-EMV. “Con el Botànic, además del Plan de Inversiones que han suprimido, la Diputación ponía algo más de un millón de euros para Sagunto, pero con la llegada del PP, Vox y Ens Uneix esa cifra no ha hecho más que disminuir, hasta el punto de reducirse a la mitad”, ha señalado Raro.

"Desde 2020 y hasta 2022, último año completo de Gobierno socialista, Sagunto recibió 1,4 millones de euros del Fondo de Cooperación, de los cuales un millón provenía de la Diputación y el resto de la Generalitat. Con la llegada de los populares, Ens Uneix y la ultraderecha en 2023, la cifra empezó a reducirse, tanto en el cómputo total como en la cantidad que aportaba el ente provincial. En 2024 y 2025, Sagunto percibió 985.000 euros del FCM, de los cuales la Diputación solo puso algo más de medio millón", dicen conscientes de que esa última cifra se quedará ahora por debajo.

“La realidad es que nuestra ciudad ha salido perjudicada con la llegada del PP, Vox y Ens Uneix a la Diputación. Hemos perdido el dinero del Plan de Inversiones, lo que nos obliga a tener paralizada la rehabilitación de la Gerencia, y recibimos medio millón menos del Fondo de Cooperación Municipal. Eso son los hechos y eso es lo que tienen que explicar desde la Diputación, en lugar de intentar confundir y buscar la confrontación permanente”, ha afirmado Raro.