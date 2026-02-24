La consellera de Cultura reclama más inversión estatal en el Castillo y el Teatro Romano de Sagunt

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha reclamado una mayor implicación económica del Gobierno central para acometer las actuaciones pendientes en el Castillo y el Teatro Romano de Sagunt. Así lo ha expresado en un comunicado tras visitar este conjunto de titularidad estatal junto al secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, la directora general de Patrimonio y Bellas Artes, Ángeles Albert y el alcalde, Darío Moreno.

Ortí ha subrayado que lo más importante que ha podido constatar en la visita es que “hay muchas actuaciones que más que un diseño de un plan a largo plazo, necesitan también una intervención de urgencia”.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de que el Ministerio impulse de manera urgente la redacción de un nuevo Plan Director que actualice la hoja de ruta de intervención en el Castillo y el Teatro Romano, así como la suscripción de un nuevo convenio de colaboración interadministrativo que contemple la participación económica del ayuntamiento.

Inversiones

La consellera ha recordado que la estrategia del Consell combina la preservación patrimonial con la puesta en valor cultural del enclave. Entre las actuaciones realizadas, destacan los 2,8 millones de euros destinados a contratos plurianuales para oferta didáctica y cultural, así como al refuerzo de la seguridad y vigilancia en el Teatro Romano, el Castillo y el Museo Arqueológico.

Asimismo, se han invertido más de 180.000 euros en el Teatro Romano para reparaciones estructurales, mejora de accesos, modernización de instalaciones y sustitución de antiguas infraestructuras eléctricas.

Un momento de la visita al Castillo. / Levante-EMV

Nuevos proyectos

En el ámbito museístico, está proyectada una intervención cercana a los 300.000 euros para la rehabilitación y modernización del Museo Arqueológico, "actualmente pendiente de licencia municipal", como remarcan desde la Conselleria.

Esta actuación, según explican, prioriza la eliminación de humedades y la mejora de las condiciones de conservación de las piezas, e incluye la renovación de paneles expositivos, sistemas audiovisuales y climatización.

La Generalitat también ha actuado ante situaciones de emergencia, adoptando medidas urgentes para poder reabrir próximamente una planta del museo afectada por las lluvias y acometiendo la reparación de la cubierta de la Nave de Talleres del Port de Sagunt, con una inversión de 541.000 euros.

Contrato de mantenimiento

Además, se encuentra en tramitación un contrato de 2,56 millones de euros para el mantenimiento integral del Teatro Romano, el Castillo, el Museo Arqueológico y la Nave de Talleres, así como nuevas intervenciones previstas durante la legislatura, entre ellas la adecuación del Centro de Visitantes del Castillo, actuaciones en la cubierta y climatización del museo, y el futuro proyecto del Museo Militar.

Pese a este esfuerzo inversor, la consellera ha remarcado que “queda mucho trabajo por hacer” y ha reiterado que, dado que el conjunto es de titularidad estatal, resulta imprescindible una mayor corresponsabilidad financiera por parte del Ministerio de Cultura para garantizar su adecuada conservación y su plena puesta en valor como referente patrimonial, cultural y turístico, como han explicado desde su gabinete en un comunicado tras una visita donde ha estado acompañada por la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso y la directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena.