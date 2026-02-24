Ens Uneix niega confundir a la ciudadanía sobre las ayudas a Sagunt por la Diputación

Las quejas de los socialistas de Sagunt sobre la reducción de las inversiones que recibe la ciudad desde que la diputación empezó a ser presidida por el PP han vuelto a provocar que desde Ens Uneix, el partido que gobierna la entidad provincial con los populares, se insista en uno de los argumentos que repiten desde que se abrió esta polémica: «Estamos abiertos a negociar la aprobación de los presupuestos de este año», dicen en un claro mensaje dirigido al PSPV-PSOE de la diputación que también lanzó el segregacionista Manuel González durante el último pleno municipal exhibiendo esa adhesión de Iniciativa Porteña a Ens Uneix decidida hace menos de un año.

«Que presenten propuestas y se sienten a negociar sin vetos que aún no sabemos qué quieren», añaden desde el partido de la vicepresidenta, Natàlia Enguix, insistiendo en que la prórroga de las cuentas del año pasado impide que haya partidas de ayudas específicas para, por ejemplo, la inversión que reclama Sagunt: Continuar rehabilitando los Jardines de la Gerencia de AHM. Ahora, obvian la posibilidad de aprobar subvenciones nominativas, como subrayó el alcalde, Darío Moreno, al defender en el pleno municipal la moción socialista que acabó aprobando el consistorio para reclamar a la diputación que financie la reforma exterior de la antigua ciudad-jardín. De hecho, esto último es lo que se hizo recientemente en el pleno provincial, al dar luz verde a cerca de un millón de euros para Ontinyent para unas inversiones acordadas en el pacto de gobierno alcanzado en 2023 entre Vicent Mompó y Jorge Rodríguez que permitió dejar la presidencia en manos del PP.

Desde el partido de la vicepresidenta, en cualquier caso, han negado cualquier intento de confundir a la ciudadanía al difundir las recientes ayudas concedidas a la localidad, como les han reprochado los socialistas. "Solo hemos informado de que Sagunt va a recibir 400.000 euros del Fondo de Cooperación", recalcan desde Ens Uneix.