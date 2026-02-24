Faura elegirá sin votación los proyectos de sus cuentas participativas

Faura ha iniciado la primera fase de sus presupuestos participativos con el objetivo de incorporar proyectos e iniciativas en las cuentas municipales.

A través de este link https://fauradigital.es/participaciol, vecinos y vecinas podrán trasladar al ayuntamiento sus sugerencias, que deben estar orientadas a temas relacionados con infraestructuras, inversiones en instalaciones municipales o mejora de los espacios públicos. El plazo para presentarlas termina el próximo jueves 26 de febrero.

De esta manera, el gobierno local arranca un proceso de participación ciudadana y de escucha activa con el que atender las demandas de actuación de la ciudadanía para "mejorar el pueblo", recogen en la convocatoria, unos presupuesto participativos que ya han puesto en marcha otros municipios tanto de les Valls como de la Baronia.

Sin votación

A diferencia de otros procesos en la comarca, Faura no pondrá en marcha un sistema de votación para seleccionar aquellos proyectos que contarán con votación popular, sino que se estudiarán todos para tenerlos en cuenta de cara a su ejecución, explicaban desde la administración local para "construir entre todo el Faura que queremos", finalizaban.