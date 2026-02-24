El patrimonio saguntino recibirá inversiones "inminentes" de la Generalitat y el Ministerio

La demanda de un trabajo institucional conjunto por el legado histórico saguntino por parte de la nueva Plataforma por el Patrimonio y del pleno municipal ha tenido hoy un resultado tangible: La primera visita que une a responsables del Ministerio, la Generalitat y el ayuntamiento, como ha subrayado el alcalde, Darío Moreno.

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau y la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, han recorrido el conjunto monumental junto al primer edil y los distintos equipos técnicos, al margen de recorrer elementos del patrimonio industrial como la Nave de Efectos y Repuestos. Pero, además, tanto la Martí como Ortí han anunciado nuevas inversiones a corto plazo en la ciudad.

El Ministerio de Cultura actuará de emergencia en el Castillo para 'reparar' las sendas que acabó hace un año con gravilla con tal de evitar que sean inaccesibles para personas con problemas de movilidad, tal y como pidieron tanto el ayuntamiento como la Conselleria. "El acabado exige una intervención complementaria que se hará de manera inmediata, como todo lo que surja que se tenga que acometer con urgencia", ha dicho el secretario de Estado, resaltando que eso será paralelo a la actualización del plan director en la que ya trabaja su departamento donde se recogerá "esa visión a largo plazo, con una coherencia de intervención global en todo el proyecto".

Un momento de la visita al Teatro Romano. / Daniel Tortajada

Museo Militar

La consellera ha anunciado también una próxima inversión de más de millón de euros. De ella, parte se irá a la rehabilitación del antiguo museo militar situado en el Castillo; un lugar muy deteriorado y cerrado desde hace años que, sin embargo, tiene una ubicación estratégica que Cultura pretende aprovechar para convertirlo en un "refugio climático" donde se pueda ir al aseo y coger fuerzas para visitar el monumento.

La responsable de Cultura también ha asegurado que "de manera inminente" se actuará en el tejado del museo arqueológico para poder reabrir su segunda planta y también en la cubierta del Centro de Visitantes que acabó dañada con los recientes vientos y obligó a cerrar tanto ese edificio como el acceso principal al Castillo, si bien el monumento ya pudo reabrirse al habilitar la salida habitual como punto de entrada también.

Un instante de la visita. / Daniel Tortajada

"Coordinación máxima"

Los responsables de las tres administraciones han mostrado predisposición por mantener una línea de trabajo estrecha."Tenemos las prioridades claras. Vamos a seguir en esta senda de la coordinación máxima, trabajando en la actualización del plan director (del Castillo); en mejorar esa necesidad de esa mesa en la que las tres administraciones nos veamos representados y que permitan que esa estrategia común esté marcada y, cada cual en nuestros ámbitos, podamos llevar al máximo exponente las actuaciones", ha resumido el alcalde que ha acudido a la cita junto al teniente de alcalde, Roberto Rovira, y la concejala de Turismo, Natalia Antonino, en un encuentro que tampoco se ha perdido la edil de Compromís Maria Josep Soriano.

"Aquí, si no se trabaja en colaboración entre las tres administraciones, es muy difícil poder salir del paso", ha apuntado la consellera. "Hemos visto que hay muchas actuaciones que necesitan de una interveción de urgencia y es lo que desde la Generalitat hemos estado haciendo. En lo que llevaos de legislatura ya hemos invertido más de 6 millones y tenemos previsto un millón y pico que casi suman entre todo 8 millones que básicamente se han dedicado al mantenimiento y muchas situaciones de emergencia", ha señalado en referencia a un esfuerzo por actuar de forma urgeNte que el secretario de Estado de Cultura ha agradecido luego expresamente a la Generalitat.