Gilet alerta del riesgo de caída de casi un centenar de pinos en zona urbana

Cerca de un centenar de pinos amenazan con caer a la vía pública en distintas urbanizaciones de montaña de Gilet, que ya han visto cortados accesos principales y carreteras secundarias, así como calles y sendas, a causa de desprendimientos y árboles caídos en los últimos días.

Una situación "muy preocupante", explicaba el concejal Juanjo Melchor, después de que la semana pasada una roca de gran tonelaje invadiera la carretera de Sant Esperit y dejara la zona sin suministro de agua, tal y como contó Levante-EMV.

Tal es el riesgo que desde el ayuntamiento ya se ha mantenido un primer contacto de urgencia con los agentes medioambientales con el objetivo de que inspeccionaran la montaña y pudieran actuar sobre los árboles en mal estado minimizando el riesgo. Sin embargo, como explica Melchor, "nos emplazaron a formalizar la petición y una vez realizada esta, con el visto bueno, se actuaría en cuanto se tuviera presupuesto, nos dijeron". Una contestación que no responde, según el edil, a la "situación de emergencia que entraña el asunto", adelantaba a Levante-EMV.

Camino cortado cercano a una urbanización. / LEVANTE-EMV

"Se está valorando"

Este diario se ha puesto en contacto con conselleria desde donde explican que, en el caso de Gilet, "se está valorando técnicamente la situación trasladada y, en el marco del plan en marcha, se estudiará la posibilidad de actuar en la zona. Además, se añade que "la planificación de las intervenciones se realiza con criterios técnicos, teniendo en cuenta la titularidad del terreno, la accesibilidad, la pendiente y la cercanía a núcleos habitados, así como la disponibilidad de medios y brigadas forestales. Asimismo, se mantiene coordinación con los ayuntamientos y los agentes medioambientales para evaluar cada situación concreta".

Vecinos retirando ramas en un camino agrario. / LEVANTE-EMV

Por último se insiste que desde Medio Ambiente se está llevando a cabo un plan de choque forestal desde 2024, con trabajos de retirada de pinos muertos y ejemplares en mal estado en diferentes municipios de la Comunitat Valenciana, priorizando aquellas zonas con mayor afluencia de personas, proximidad a viviendas o infraestructuras y mayor nivel de riesgo. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Gilet no se tiene la sensación que en este momento se esté priorizando con lo que ocurre en su municipio.

Actuación con recursos propios

Ante esta respuesta y "la premura" que alega el consistorio, "para nosotros la seguridad de nuestros vecinos es prioritaria" , el ayuntamiento ha decidido comenzar de manera inminente la acciones y poner coto al posible peligro que supone tener estos árboles en este estado, a punto de caer.

La situación que describen desde el ayuntamiento afecta a varias zonas, entre ellas está la carretera de la urbanización del Convent, que durante la pasada semana padeció los desprendimientos de la montaña. A la que se suma el área recreativa de Sant Esperit, también perjudicada, en la que se han contabilizado al menos una veintena de árboles con riesgo.

Zona de pinos en mal estado. / LEVANTE-EMV

Caminos obstaculizados

Pero este no es el único problema que tiene Gilet, ya que todavía no ha podido hacer frente a más de una decena de pinos que obstaculizan caminos en distintas zonas del municipio. Melchor ponía especial atención en el taponamiento de algunas sendas de montaña que están impidiendo el paso de ciclistas y de senderistas. "Estamos preparando la campaña de marzo con Fallas y Semana Santa y estas sendas no están en condiciones, no se puede pasar". Entre ellas, ponía como ejemplo algunas bastante transitadas al tratarse de la subida al Xocainet o el pico de la Creu, anotaba el concejal.

Melchor ya ha adelantado que se "está actuando", aunque el viento no lo está poniendo fácil. "Debemos velar por la seguridad de nuestros trabajadores, por lo que con aire no podemos intervenir. Esperemos que estos días relaje su intensidad y que la semana que viene podamos continuar con todas las acciones previstas".

Se calcula que durante estos días de aire hayan caído cerca de medio centenar de pinos. "La lluvia ha removido la tierra y eso ha dejado al aire las raíces de algunos árboles provocando su caída". "Es un peligro porque estamos hablando de pinos, en algunos casos de casi 15 metros de largo y con un diámetro de metro", añadía la concejala Joana Ureña. Pinos que han caído en caminos rurales de accesos a propiedades agrarias, carreteras y sendas. Hasta en el cauce del río, contaba.