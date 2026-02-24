Primavera es sinónimo de danza en la Vall de Segó 

La compañía Hort Art afianza sus raíces en Faura en la quinta edición de la programación de 'Floràlia. Cos com a territori comú', una propuesta en clave de danza contemporánea que aúna arte, territorio, medio ambiente y expresión cultural.

Desde el pasado 17 de febrero hasta el 29 de marzo, con una decidida programación semanal, 'Floràlia' eclosiona y convierte Faura en epicentro de creación, experimentación, conciencia corporal y social, así como mirada crítica respecto de la situación actual. En esta ocasión cuenta con cuatro ejes vertebradores focalizados en ámbitos que van desde la técnica de la danza contemporánea, danza clásica, talleres de creación o conciencia corporal de la mano de Alexsandro Guerra y Pere Bodí.

La programación arrancaba con la sesión de conciencia corporal y escucha profunda; la práctica centrada en la atención al movimiento, la relación cuerpo-gravedad y el cuidado y la prevención desde la toma de conciencia que aporta el Fendenkrais.

Las sesiones de esta disciplina continuarán el 3 y 24 de marzo y se desarrollan el Espai dels Majors de Faura de 16.30 a 18h. La apuesta por las clases de técnicas de la danza dirigida por el bailarín Pere Bodí, se desarrollarán en el Escorxador en las sesiones de febrero 19 y 26, mientras que en marzo se prevé para el 5 y 26. Un trabajo técnico centrado en la alineación, la musicalidad y la conciencia corporal.

La creatividad, exploración del movimiento, así como la improvisación guiada y la composición coreográfica serán algunas de las propuestas del taller de creación de danza contemporánea que Hort Art plantea para los próximos 25 de febrero, 4 y 25 de marzo de 18 a 19.30h en el Escorxador.

Participantes en una de las actividades. / Levante-EMV

Transversalmente Floràlia acoge una residencia de investigación artística, el «projecte normal» de Lucía Jaén Serrano que, una vez más, interactúa con vecinos, bailarines y amantes de la cultura, la danza el territorio que aúna Hort Art.

Singularidad

«Cos com a territori comú» es la expresión del trabajo de Pere Bodí y Alexsandro Guerra que apuestan una vez más por la voz de lo local en medio del ruido mundial. Aprovechar de otra manera la geografía de la Vall de Segó, reconocer la fortaleza medioambiental de la zona y bailar desde las múltiples posibilidades del cuerpo individual para convertirlo en expresión colectiva, es uno de los pilares esenciales de esta propuesta.

«Floràlia funciona como un dispositivo corporal de activación territorial, orientado a la creación de espacios de encuentro y cuidado, a la activación de memorias locales desde el cuerpo, a la traducción del paisaje en experiencia sensible y al impulso de una cultura contemporánea arraigada en el contexto.Esta edición activa el territorio a través del cuerpo. El cuerpo, a su vez, se configura como territorio común” apuntaba Alex Guerra.

Por su parte, Pere Bodí incidía en la particularidad de esta edición. “No planteamos una programación cerrada, sino un proceso flexible y situado, basado en la escucha activa del contexto, la adaptación a los ritmos del territorio, la participación continuada de la ciudadanía y la práctica artística entendida como herramienta de mediación cultural. Las actividades no persiguen un resultado escénico convencional, sino la generación de vínculos, la producción de experiencia compartida y el fortalecimiento de la relación entre cuerpo, territorio y comunidad.”