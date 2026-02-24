Sagunt y València entregan las recompensas falleras
El Ayuntamiento de Sagunt acogió por primera vez el acto que tuvo momentos muy emotivos
Jorge G Martín
El calendario fallero de El Camp de Morvedre estuvo también marcado por la entrega de las máximas recompensas tanto de la Federación Junta Fallera de Sagunto (FJFS) como de la Junta Central Fallera de València, acto que, por primera vez, tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunt. Más de 80 personas, entre infantiles y adultos, acudieron a este lugar para recoger sus insignias de manos de las Falleras Mayores, Ana Martínez y Noa Barea.
El momento más emotivo del acto llegó con la entrega de la máxima recompensa adulta, el Masclet d’Alta Distinció al Mérit Faller que recogió Juan José Monge García de la falla La Marina y, a título póstumo, se entregó a Amadeo Blasco de Fez, integrante de la falla Eduardo Merello, muy querido por el colectivo fallero, fallecido hace poco más de una semana y que fue recogido por uno de sus hijos, en uno de los instantes más conmovedores de la mañana.
Calendario
El calendario de actos falleros continuará esta semana. Para el jueves está prevista la inauguración de la exposición del ninot que dará el pistoletazo de salida al fin de semana. El viernes tendrá lugar la última Nit d'Albaes que irá precedida por la muestra de las fotos oficiales. El sábado será el momento de la cabalgata de Sagunt y el domingo, 1 de marzo, habrá dos citas importantes: el concierto de Pasodobles por la mañana y por la tarde, la gala de la Cultura.
