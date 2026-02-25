Advierten del "peligro inminente" del tráfico "descontrolado" en torno a un colegio del Port

El consejo escolar de un colegio del Port de Sagunt ha hecho pública su "profunda preocupación" por la "grave" inseguridad vial que rodea al centro, especialmente en los horarios de entrada y salida del alumnado. Además de exigir al ayuntamiento medidas "urgentes y efectivas", este órgano se refiere a un incidente que tuvo lugar hace unos meses, cuando "una alumna estuvo a punto de ser atropellada, debido al tráfico descontrolado".

Se trata del CEIP Mediterráneo y el problema se centra en las calles Gómez Ferrer y Virgen de los Dolores, como la dirección del colegio ha alertado de forma oficial en varias ocasiones a los departamentos municipales de Movilidad Urbana, Policía Local y Educación. El consejo escolar reitera que hay pruebas del "riesgo real" al que están expuestos diariamente cientos de alumnos y sus familias, hasta el punto de presentar una serie de exigencias para evitar que "pueda producirse una desgracia irreparable, si no se interviene con contundencia".

Exigencias

En este listado de reclamaciones se encuentra la presencia permanente de agentes de la policía local en los horarios de entrada y salida; el refuerzo de la señalización de zona escolar; la instalación de medidas físicas disuasorias, como bolardos o reductores de velocidad; o cualquier otra actuación estructural que garantice el cumplimiento efectivo del corte de tráfico". Esto último se refiere a la medida adoptada desde el consistorio para interrumpir el tráfico de estas vías a primera y última hora de la mañana.

Entrada principal al CEIP Mediterráneo del Port de Sagunt. / Bicicoleando

Sin embargo, el colegio ya trasladó al ayuntamiento a principios de este año que consideraba la actuación "claramente insuficiente, que no garantiza la seguridad del alumnado". Y es que los "incumplimientos" de estas restricciones al tráfico son "reiterados. Numerosos vehículos ignoran la señalización y acceden a la vía. Incluso se han producido hechos especialmente graves en los que conductores han retirado los conos colocados para cerrar la calle, vulnerando la normativa y poniendo en peligro directo a menores de corta edad", añaden desde el consejo escolar del CEIP Mediterráneo.

Ampliación de las medidas

El gobierno municipal apunta que "somos conocedores de la compleja situación que se da en las inmediaciones del colegio en las horas de entrada y salida". Estas fuentes añaden que "somos sensibles a las demandas del centro y estamos trabajando en una ampliación de las actuaciones para garantizar la seguridad del alumnado".

Urgencia

Desde el colegio insisten en que "no esperemos a que ocurra un accidente para actuar. La comunidad educativa está dispuesta a colaborar, pero exige que la administración asuma su responsabilidad y actúe con la urgencia que la situación requiere. La seguridad de nuestros alumnos y nuestras alumnas no puede depender de la buena voluntad de quienes incumplen las normas. Hablamos de menores. Hablamos de vidas".