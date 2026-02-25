El cambio de modelo ya se traduce en ahorro en Estivella

La apuesta por la gestión propia del mantenimiento del alumbrado y los edificios públicos, además de por las energías limpias ha generado ya en Estivella un significativo ahorro. Esta gestión "eficiente" les permitirá además seguir desarrollando un modelo más sostenible en materia energética, como adelantaba la concejala Inma Gamón.

La reducción en la factura de la luz lograda ya es de más 130.000 euros en casi tres años, cantidad a la que se espera sumar otros 50.000 euros del 2026. "Ahora podremos invertir parte de este dinero en el ayuntamiento, ya que el proyecto de remodelación del edificio consistorial no incluía la instalación de placas solares y este ahorro nos permitirá colocarlas para que el inmueble sea autosuficiente", añadía la edila, quien dejaba claro que el resto del ahorro revertirá en la misma partida, la gestión del alumbrado público. De esa manera, matizaba, se favorece la economía circular.

Placas solares en edificios públicos. / Daniel Tortajada

Cambio de modelo

Este cambio de modelo se gesta en 2023 cuando Estivella decide rescindir el contrato con la empresa de mantenimiento eléctrico. En un año, la decisión reporta en las arcas públicas un ahorro en la factura de 70.000 euros. Durante este periodo, del 2023 al 2024, el ayuntamiento instala placas solares en la guardería, que después se amplían a la escuela, el polideportivo y la piscina, lo que se deja sentir en el recibo de luz. En este sentido, también ayudó al ahorro la subvención que recibió esta administración local por la apuesta de energías limpias. "Las placas fueron subvencionadas al 80%, por lo que la inversión del ayuntamiento fue del 20%, cerca de 10.000 euros.

A esto se suma la reducción de costes tras prescindir de la empresa de mantenimiento, un servicio que se deja en manos de personal propio. "Tenemos una persona que se dedica exclusivamente a eso, con resultados satisfactorios", afirmaban desde el consistorio. Acciones varias que reportarán a finales de este 2026 un total de 180.000 euros de ahorro desde 2023.

"Lo importante para nosotros ya no es solo el ahorro en la factura del alumbrado y los edificios públicos, es la reducción de la huella de carbono, es apostar por las energías renovables con el objetivo de ser respetuosos con el medio ambiente y proteger el planeta. Se trata de realizar una gestión eficiente y responsable en materia energética", termina Gamón.