Canet reivindica en Madrid el uso de patinetes de motor a partir de 13 años

El alcalde de Canet d'en Berenguer, Pere Antoni, estuvo muy activo en la última reunión de la Comisión de Transporte, Movilidad e Infraestructuras de la Federación Española de Municipios y Provincias celebrada en Madrid. El presidente de la corporación municipal puso sobre la mesa la necesidad de favorecer la movilidad en patinete de los menores.

En concreto, el primer edil solicitó establecer una excepción en la legislación europea y permitir que los jóvenes, a partir de 13 años, puedan circular en patinetes de motor. Esta es la propuesta que planteó este miércoles el alcalde de Canet, ya que la edad mínima para conducir este tipo de vehículos es superior.

Según explicó Pere Antoni, «en las localidades pequeñas, la posibilidad de que los alumnos y alumnas, cuando dejen el colegio, puedan desplazarse en monopatines es algo que debe tenerse en cuenta por muchos motivos: desde que el clima en España no es el del norte de Europa y la legislación debería hacerse eco, hasta que sería una manera de desincentivar el uso de las motocicletas, lo que además contribuiría a una reducción de las emisiones de CO₂ y de los niveles de ruido».

En localidades pequeñas como Canet (donde hay dos colegios y un instituto), es frecuente que muchos de los alumnos, cuando acceden a Secundaria, tengan que irse —voluntariamente o porque no hay otra alternativa— a una localidad vecina. A los quince años pueden empezar a utilizar un monopatín, pero un año más tarde pueden dar el salto al ciclomotor. «Si se rebaja la edad, sería más fácil que se acostumbrasen a este medio de transporte, menos contaminante», añadió. La propuesta se planteó durante la presentación del marco normativo vigente y de las propuestas de modificación del Reglamento General de Circulación.

El alcalde de Canet en la reunión de la FEMP. / Ayuntamiento de Canet

Reducir la edad a 13 años —incluso a 12— implicaría, según la propuesta formulada por el primer edil de Canet, que los y las jóvenes tuvieran que someterse «a un pequeño examen en el que demuestren que tienen el conocimiento suficiente para poder circular. Ahora, por ejemplo, vemos a jóvenes que van y vienen de Sagunto a Canet en patinete por una vía interurbana sin ningún tipo de conocimiento de las normas básicas de circulación, o que las han adquirido por su cuenta».

Red bici

Desde la Dirección General de Tráfico, Francisco de las Alas-Pumariño (jefe de la Unidad Normativa de la DGT), durante la reunión informó de que el principal obstáculo a la propuesta es la legislación europea, que ha fijado una misma edad en todos los países miembros, independientemente de sus características propias. «Lo que no tiene sentido es que la norma sea igual para los países del norte de Europa que para los del sur, o los de la cuenca del Mediterráneo. Aquí, el monopatín puede usarse casi todo el año y es una alternativa más ecológica —menos contaminante y ruidosa— que otras opciones», apuntó el alcalde de Canet.

Además, durante la jornada se abordaron otros temas como la aprobación del acuerdo de colaboración entre la FEMP, la Asociación Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta (Redbici) y la Coordinadora en Defensa de la Bicicleta, para fomentar el uso de la bicicleta como forma de movilidad activa y sostenible.

También, a propuesta del presidente de la comisión —el popular Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz—, se analizó el tema de las caravanas. “Es una preocupación de muchos vecinos y alcaldes de esos entornos en los que en determinadas épocas del año sufren cierta presión y dificultad para poder ordenar el tráfico”, aseguro