«El consejo de bienestar animal lleva tres años sin reunirse» en Sagunt

«El consejo de bienestar animal de Sagunt lleva tres años sin reunirse». De esta forma se expresa Iniciativa Porteña tras participar recientemente en una reunión con representantes de colonias felinas, SOS Animales Sagunt, vecinas del municipio y representantes de diferentes sensibilidades políticas donde se abordó la preocupación por la situación que atraviesan las colonias de gatos.

En este encuentro, como explican desde IP, «uno de los aspectos más criticados fue la inactividad del Consejo de Bienestar Animal, cuya convocatoria depende del propio ayuntamiento y que lleva más de tres años sin reunirse, a pesar de estar conformado por representantes municipales y asociaciones animalistas. Esta situación ha generado frustración entre los colectivos, que ven bloqueadas las vías de diálogo y participación».

También se pusieron de manifiesto, como apuntan desde la formación, «numerosas deficiencias en la gestión municipal de las colonias felinas, especialmente la falta de implicación del Ayuntamiento de Sagunto en el cumplimiento de la legislación autonómica y estatal en materia de bienestar animal».

Asimismo, según cuentan, «se denunció la mala gestión del método CER (captura, esterilización y retorno), ya que existen periodos en los que el ayuntamiento deja de colaborar en las esterilizaciones, haciendo imposible el control del crecimiento de las colonias felinas. A ello se suma que las alimentadoras asumen íntegramente los gastos del pienso y cuidados básicos, sin apoyo económico municipal".

En representación de Iniciativa Porteña asistió su concejal, Manuel González, quien quiso mostrar el respaldo de su formación a las personas y colectivos que, de manera voluntaria, trabajan por el bienestar de los animales en el municipio.

Creación de un refugio animal

Por otra parte, González quiso recordar que «en los presupuestos participativos para el 2025 había una partida de 75.000 euros para la creación de un refugio animal. Ahora desde el ayuntamiento hablan de construir casetas para gatos en el norte del Palancia y en Almardà, lo que me parece una tomadura de pelo y una falta de respeto a la decisión tomada por los ciudadanos en esos presupuestos que desde el PSOE llaman participativos, pero parece que están diseñados para luego hacer desde el gobierno lo que les da la gana».

El concejal añadió que «el ayuntamiento tiene obligaciones legales claras que no se están cumpliendo, y es imprescindible retomar el diálogo con las asociaciones, reactivar el Consejo de Bienestar Animal y dotar de recursos suficientes al método CER», dice mientras el edil del área, Javier Timón, ha declinado hacer valoraciones ante estas críticas.