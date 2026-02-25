¿Cuándo empezarán a cortarse calles en Sagunt por las Fallas?

La espectacular crida de las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS), Ana Martínez y Noa Barea, abrió oficialmente la fiesta, pero aún quedan unos días para que ésta salga a pie de calle.

Será el próximo día 6 de marzo cuando las distintas comisiones puedan comenzar las ocupaciones en vía pública para el traslado y acopio de elementos sin cortes de calle. Solo un día después, la colocación de remates y elementos de los monumentos falleros se podrá llevar a cabo para quienes planten en Sección Especial y Primera; y desde el 9, el resto de las comisiones.

En cuanto los recintos falleros, aquellos que contengan instalaciones desmontables, eventuales y/o portátiles podrán ocupar la vía desde las 18 horas del 6 de marzo, excepto las que ocupen zonas de mercado municipal, que podrán a partir de las 16 horas del día 7. Los recintos que no incluyan ninguna de estas estructuras podrán cortar la vía a partir de las 8 horas del 10 de marzo.

Así fue la Crida fallera 2026 en Sagunt / FJFS

Estacionamientos y suspensión de la zona azul

La fiesta también conllevará, como otros años, la suspensión de la regulación del aparcamiento en zona azul (ORA) desde las 9 horas del 9 de marzo hasta las 9 horas del 20 de marzo.

Además, queda prohibido el estacionamiento de vehículos en el interior de los recintos falleros y/o recintos de feria.

Por otro lado, los días de mascletà – 16 de marzo en Sagunt y 17 de marzo en Port de Sagunt – se impide estacionar en la plaza Cronista Chabret y en la plaza del Sol, respectivamente.

Durante la semana grande de la fiesta, los autobuses que trasladarán a las comisiones podrán parar en la avenida País Valencià, la avenida Sants de la Pedra, la plaza Ramón de la Sota y la rotonda de la avenida Arquitecto Alfredo Simón.

Noticias relacionadas

El ayuntamiento ha recogido estas y otras indicaciones en el bando dictado por el alcalde, Darío Moreno, sobre las Fallas de 2026.