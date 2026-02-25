Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuándo empezarán a cortarse calles en Sagunt por las Fallas?

El ayuntamiento da a conocer el calendario que amarcará la ocupación de calles en las fiestas

Mónica Arribas

La espectacular crida de las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS), Ana Martínez y  Noa Barea, abrió oficialmente la fiesta, pero aún quedan unos días para que ésta salga a pie de calle.

Será el próximo día 6 de marzo cuando las distintas comisiones puedan comenzar las ocupaciones en vía pública para el traslado y acopio de elementos sin cortes de calle. Solo un día después, la colocación de remates y elementos de los monumentos falleros se podrá llevar a cabo para quienes planten en Sección Especial y Primera; y desde el 9, el resto de las comisiones.

En cuanto los recintos falleros, aquellos que contengan instalaciones desmontables, eventuales y/o portátiles podrán ocupar la vía desde las 18 horas del 6 de marzo, excepto las que ocupen zonas de mercado municipal, que podrán a partir de las 16 horas del día 7. Los recintos que no incluyan ninguna de estas estructuras podrán cortar la vía a partir de las 8 horas del 10 de marzo.

Así fue la Crida fallera 2026 en Sagunt

Estacionamientos y suspensión de la zona azul

La fiesta también conllevará, como otros años, la suspensión de la regulación del aparcamiento en zona azul (ORA) desde las 9 horas del 9 de marzo hasta las 9 horas del 20 de marzo.

Además, queda prohibido el estacionamiento de vehículos en el interior de los recintos falleros y/o recintos de feria.

Por otro lado, los días de mascletà – 16 de marzo en Sagunt y 17 de marzo en Port de Sagunt – se impide estacionar en la plaza Cronista Chabret y en la plaza del Sol, respectivamente.

Durante la semana grande de la fiesta, los autobuses que trasladarán a las comisiones podrán parar en la avenida País Valencià, la avenida Sants de la Pedra, la plaza Ramón de la Sota y la rotonda de la avenida Arquitecto Alfredo Simón.

El ayuntamiento ha recogido estas y otras indicaciones en el bando dictado por el alcalde, Darío Moreno, sobre las Fallas de 2026.

