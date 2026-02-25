Nueva distinción en Sagunt para mujeres científicas

Sagunt reconocerá la aportación de las mujeres a la ciencia. Y lo hará con una distinción anual que ha creado la Concejalía de Ciencia, Innovación y Universidad del ayuntamiento que se ha dado a conocer como ‘Mujeres ConCiencia’, un reconocimiento que se otorgará cada año a una mujer científica.

Esta iniciativa está destinada a visibilizar, reconocer y poner en valor la trayectoria, así como la aportación de mujeres vinculadas a Sagunt en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

El nuevo reconocimiento se enmarca en el compromiso municipal con la igualdad de oportunidades, la promoción de la ciencia y la generación de referentes femeninos que contribuyan a despertar vocaciones científicas entre la población más joven, especialmente entre niñas y adolescentes.

Mujeres en talleres durante la semana de la ciencia 2025. / Daniel Tortajada

La distinción

La distinción, de carácter honorífico, contará con dos categorías orientadas a reconocer tanto el trabajo de investigación y/o profesional científico como la trayectoria profesional consolidada. Podrán ser candidatas mujeres nacidas en Sagunto o vinculadas con el municipio que desarrollen o hayan desarrollado una labor relevante en el ámbito científico o tecnológico.

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 12 de marzo. Las candidaturas podrán ser presentadas tanto por la propia interesada como por terceros, y deberán formalizarse a través de los medios indicados en la convocatoria publicada en los canales oficiales del Ayuntamiento.

El acto de entrega del reconocimiento se celebrará en el marco de la Semana de la Ciencia, concretamente durante la actividad Ciencia en la Calle, prevista para el próximo 9 de mayo, reforzando así su carácter divulgativo y su proyección hacia la ciudadanía.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha destacado que “con la creación de esta distinción damos un paso más en nuestro compromiso con la igualdad real y con el reconocimiento del talento local”. Asimismo, ha subrayado que “si queremos que más niñas se imaginen a sí mismas como científicas, ingenieras o investigadoras, necesitamos que vean ejemplos reales, accesibles y cercanos de mujeres que ya lo están logrando”.

El concejal de Ciencia, Innovación y Universidad, Toni Iborra, ha destacado que “este reconocimiento nace con la voluntad de poner nombre y rostro al talento científico femenino que existe en Sagunto, muchas veces invisible, y de acercar la ciencia a la ciudadanía desde referentes cercanos y locales”. En este sentido, ha subrayado que “fomentar vocaciones científicas pasa también por reconocer a quienes ya están contribuyendo al avance del conocimiento y al progreso social”.

Compromiso

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Sagunt reafirma su compromiso con una ciencia más inclusiva, diversa y cercana, e invita a la ciudadanía, entidades educativas, científicas y sociales a participar activamente proponiendo candidaturas que sirvan de inspiración para las generaciones presentes y futuras.

Sagunto forma parte desde 2023 de la Red Innpulso, tras haber sido reconocida como Ciudad de la Ciencia y la Innovación, lo que refuerza su apuesta por la divulgación científica, el impulso del talento y la conexión entre ciencia y ciudadanía. En este contexto, la creación de esta distinción supone un nuevo paso en la estrategia municipal de promoción de la ciencia y la innovación con perspectiva de género.