La reducción de una zona verde en pro de una carpa fallera en Port de Sagunt aviva el debate

La eliminación de un segmento de zona verde en Port de Sagunt para la instalación de una carpa fallera ha abierto de nuevo el debate sobre la gestión de los espacios públicos a través de la Asociación de vecinos La Victoria, quienes han mostrado su malestar ante lo ocurrido.

Esta nueva actuación en la plaza Pablo Picasso ha vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de convivencia entre las celebraciones tradicionales y la conservación de las zonas verdes urbanas. La intervención, realizada en los últimos días, ha supuesto la eliminación de un nuevo fragmento de área ajardinada con el objetivo de ampliar el espacio disponible para la instalación de una carpa fallera, denuncian desde la entidad.

Zona afectada. / AV La Victoria

No es un hecho aislado

Este episodio no constituye un hecho aislado, sino que "se percibe como parte de una tendencia que, según diversos vecinos, se ha repetido en los últimos años". En 2019 ya se llevó a cabo una actuación similar en la plaza del Sol y, en el caso de la plaza Pablo Picasso, se han suprimido en un periodo de tres años tres superficies ajardinadas de aproximadamente cuatro metros cuadrados cada una.

Según la asociación vecinal, las decisiones han sido autorizadas por el Ayuntamiento de Sagunt, lo que ha generado opiniones encontradas entre la ciudadanía. Por un lado, se destaca la importancia de las Fallas como elemento esencial del patrimonio cultural y social, capaz de dinamizar la vida de los barrios y reforzar los vínculos comunitarios. Por otro, crece la preocupación por el impacto acumulativo que estas modificaciones pueden tener en la disponibilidad de espacios verdes y en la calidad ambiental del entorno urbano.

Zona donde se recorta el espacio ajardinado. / AV La Victoria

Postura crítica

La postura crítica frente a estas actuaciones ha sido encabezada por la asociación vecinal La Victoria, que insiste en que el debate no debe centrarse en la celebración de las fiestas, sino en la planificación del uso del espacio público y en la necesidad de encontrar soluciones que permitan compatibilizar los distintos usos sin que ello suponga una pérdida progresiva de zonas ajardinadas ni de elementos del mobiliario urbano. De este modo, queda patente la poca sensibilidad del gobierno municipal por la lucha contra el cambio climático y por la defensa de los pocos espacios verdes dentro del casco urbano.

En cuanto a la gestión de espacios y en concreto este de la plaza Pablo Picasso, el concejal de Medio Ambiente, Jorge Vidal adelantaba a Levante-EMV que se va a "hacer actuación en la jardinería, eliminación de setos, palmeras muertas, sustituciones de arbolado, así como en otras zonas de la ciudad". Para todo ello, "se ha aumentado la plantilla y el presupuesto de jardines para poder acometer las muchas actuaciones de gestión que queremos", explicaba dejando claro decía, la preocupación del gobierno por este tema.

Preocupación

La sucesión de intervenciones ha reavivado así la reflexión sobre el modelo de ciudad y sobre cómo gestionar de manera equilibrada la presión de los usos festivos, la protección del paisaje urbano y el bienestar cotidiano de los residentes. Mientras tanto, desde el movimiento vecinal se advierte de que, de no establecerse criterios claros y estables, podrían seguir produciéndose nuevas alteraciones en el entorno, con la consiguiente transformación de la fisonomía de estos espacios públicos. De mantenerse esta tendencia, cabe prever que continúen produciéndose nuevas alteraciones del entorno urbano, con la consiguiente pérdida de elementos que forman parte del paisaje y del uso cotidiano de la ciudadanía.