Sagunt se pone a la vanguardia en la vigilancia del alcantarillado por desbordes

Aigües de Sagunt se adelantará a las exigencias legales para situarse a la vanguardia en la monitorización de los puntos de alivio al medio del sistema de alcantarillado. Con un presupuesto próximo a los 215.000 euros, financiados a través del proyecto europeo DigitaMed, esta intervención se ajustará a la obligatoriedad recogida en el Real Decreto 665/2023 de incorporar elementos de control en los desbordamientos de la red pluvial.

Penélope Maestro

Desde la empresa explican a preguntas de Levante-EMV que esta inversión permitirá "tener información inmediata sobre la calidad del alivio". La intervención también contempla el acondicionamiento de algunos de estos puntos para la instalación de "mallas que retengan los restos sólidos arrastrados". Posteriormente, la intención es implantar caudalímetros "río arriba", en referencia al Palància, con los que también se podrá medir la cantidad de agua desbordada.

Puntos localizados

En el expediente de contratación impulsado desde Aigües de Sagunt se identifica medio centenar de desbordamientos en el alcantarillado, emplazada tanto en la red unitaria como la separativa, además de un tanque de tormentas.

Oficina de Aigües de Sagunt. / M.M.C.

En esta documentación se recoge que, "tras una revisión detallada, se han identificado importantes dificultades técnicas y económicas en la instalación de medidas anti-DSU (desbordamientos de sistemas unitarios)". Estos obstáculos, se detalla, consisten en el complicado acceso a los puntos de vertido y a la magnitud de las obras necesarias, con excavaciones de más de 5 metros.

Tres meses

Así, la intervención, cuyo plazo de ejecución es de tres meses, consiste, por una parte, en la instalación de "una luz libre no superior a los 10 milímetros, sobre la infraestructura existente o adecuándose una nueva estructura en 16 puntos de desbordamiento pluvial". Por otro lado, los vertidos de los 50 puntos de alivio localizados se monitorizarán durante los episodios de lluvias mediante la plataforma de integración industrial Nexus-Integra.